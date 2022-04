Paulo Vieira compara reta final do ‘BBB 22′ à diretora da Globo e diverte web; veja reações

O humorista Paulo Vieira fez uma comparação da reta final do “BBB 22″ com a diretoria da TV Globo em seu quadro “Big Terapia” na noite da última quarta-feira (20) e divertiu a internet.

“Rapaz, e esse Big Brother agora? Tá parecendo reunião de diretores da Globo, só tem homem. Se bem que a gente sabe que não é, porque no Big Brother ainda tem dois pretos”, disse Paulo ao comentar a falta de diversidade no programa e na emissora.

Nas redes sociais, muitos comentaram a coragem do comediante em fazer a crítica na forma de brincadeira. Veja algumas das reações:

E o Paulo Vieira trazendo verdades! 🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/CqxDQ6JDWZ — Rene Silva 🎲 (@eurenesilva) April 21, 2022

é por essas e outras que paulo vieira é o maior de todos pic.twitter.com/rid213NHw9 — brito (@kaiquebritor) April 21, 2022

o paulo vieira e a tata werneck competindo pra ver quem é demitido primeiro pic.twitter.com/de0qCnUtqR — pedrin (@uepedrx) April 21, 2022

o Paulo Vieira é o assalariado mais corajoso do Brasil e esse vídeo prova tudo! pic.twitter.com/j4B2QPwJDj — pedro | BIG ENERGY (Remix) (@ph_lamb) April 21, 2022

A elite patriarcal e o racismo estrutural levando na cara pra ver se toma vergonha!

Paulo Vieira, mt obrigado por não ser uma Glória Maria. https://t.co/E3rggp3wiN — 🚩Ed. Minas🔺🇧🇷 🚩 (@Ederrede16) April 21, 2022

‘Festa da firma’

Outro momento que chamou a atenção no “Big Terapia” de ontem foi a repercussão da festa de encerramento dos funcionários do ‘BBB’, em que cada apresentador faz uma contribuição financeira. A história havia sido revelada pelo próprio Paulo Viera em suas redes sociais no início da semana.

Na ocasião, o humorista disse o quanto Rafa Kalimann doou, deixando ele e Dani Calabresa chocados: R$ 10 mil. A partir daí, a brincadeira nas redes sociais começou e outros nomes foram “entrando na onda”, como o da apresentadora Ana Clara e até Rafael Portugal, ex-comandante do “CAT BBB”.

Em conversa com Gustavo, último eliminado do “BBB 22″, Paulo Vieira disse no “Big Terapia” de ontem que “adoraria” contribuir com altas cifras, mas que sua mãe o proibiu. Um áudio de WhatsApp chegou a ser exibido durante o quadro. Veja o momento:

Eli em pauta

Eliezer, um dos “sobreviventes” dessa edição, também foi assunto. Paulo Vieira brincou sobre a permanência surpreendente do brother na casa.

“Às vezes me pego pensando: Como pode o Eli? Ninguém esperava, nem a mãe Diná, nem a família. O que me cativou foi que a torcida dele nunca reclamou, nunca jogou um hate, um ai. A torcida é que nem a torcida de um jogo de tênis. Qual o nome do fandom dele? Vyni! Agora eu sou o Vyni!”, disse.

A fala, claro, também repercutiu nas internet.