‘Pantanal’: Guta enfrenta o pai e conta que já sabe sobre o seu segredo

Guta (Julia Dalavia) chegou para causar em “Pantanal”. Além de ficar com Jove (Jesuíta Barbosa), mesmo sabendo que o pai não gosta do herdeiro de José Leôncio (Marcos Palmeira), ela começa a enfrentar o Tenório (Murilo Benício).

Em um momento de tensão, a estudante volta a enfrentar o pai e revela que sabe que ele tem uma família fora do casamento com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), segredo que estava guardado desde quando a personagem surgiu no remake.

Tenório (Murilo Benício) e Guta (Julia Dalavia) em "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

“Não é o que o senhor queria? Que eu arranjasse um homem para me casar? E, de preferência, rico?”, diz a jovem, batendo de frente com o fazendeiro. Em seguida, ele responde: “Você me respeite, Maria Augusta!”.

A discussão vai longe e Guta usa o deboche para confrontar: “Eu lhe respeito, senhor Tenório... E digo mais: eu vou de joelhos até a fazenda do senhor José Leôncio exigir essa tal “reparação de honra” se o senhor me explicar por que escondeu durante todos esses anos a sua outra família?!”, solta a jovem.

Em "Pantanal", Jove (Jesuita Barbosa) e Guta (Julia Dalavia) se beijam no rio (João Miguel Júnior/Globo)

Tenório perde o chão e questiona como a filha descobriu. A jovem revela que durante uma festa universitária em São Paulo conheceu um cara e foi para o motel com ele.

Na entrada do estabelecimento, por acaso, viu que o nome do pai na identidade dos dois era o mesmo: “Eu larguei ele na porta do Motel e nunca mais dei notícias... No outro dia eu estava com as malas prontas para vir pra cá”, conta Guta.

Em "Pantanal", Tenório, Maria Bruaca e Guta formam uma família complexa (Divulgação/Globo)

Audiência

“Pantanal” voltou a surpreender a direção da Globo, já que na última terça-feira (19) um novo recorde de audiência foi alcançado pela novela escrita por Bruno Luperi, marca que não é alcançada desde o último capítulo da reprise de “Império”, em 2021.

Na data, a trama do horário nobre rompeu a barreira dos 30 pontos, deixando “Um Lugar ao Sol” como uma das piores produções da emissora. Sem muitos conflitos, o remake registrou 30,2 pontos e foi assistido por cerca de dois milhões e 254 mil domicílios apenas em São Paulo.

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) em "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Vale lembrar que na última terça-feira (19), a audiência de “Pantanal” começou a assistir o encontro de Juma Marruá (Alanis Gillen) e Jove Leôncio (Jesuíta Barbosa), que finalmente tiveram suas histórias cruzadas.

