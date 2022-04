‘No Limite’: Esses foram os vencedores das temporadas passadas

Uma nova edição do “No Limite” está chegando na Globo. Exibido pela primeira vez no ano 2000, o reality show de sobrevivência, que será apresentado pelo ex-BBB e atleta profissional Fernando Fernandes, é uma adaptação do Survivor e já contou com cinco temporadas nacionais.

Mas, antes de conhecer os novos participantes, vamos lembrar dos cinco competidores que venceram os desafios e levaram o prêmio para casa.

Elaine

Elaine de Melo venceu o primeiro "No Limite" (Reprodução/Globo)

Elaine de Melo superou todos os obstáculos e venceu a 1ª temporada do “No Limite”. Quando entrou para o reality show, em 2000, ela tinha 35 anos e mostrou que não é preciso ser nenhum atleta para ganhar o prêmio. A disputa final foi contra a gaúcha Pipa Diniz.

Na época, Elaine levou para casa R$ 300 mil e um carro. Com o prêmio, ela investiu em bens e em sua profissão. Atualmente ela segue trabalhando como cabeleireira.

Leonardo

Leonardo Rassi venceu a 2ª temporada do "No Limite" (Reprodução)

Em 2001, o público acompanhou a 2ª temporada do reality show de sobrevivência e descobriu que Leonardo Rassi, que tinha 23 anos, era o vencedor. Ele venceu a paulista Christina. Atualmente, ele está casado e mora em Goiânia.

Rodrigo

Rodrigo Trigueiro venceu a 3ª temporada do "No Limite" (Reprodução)

Rodrigo Trigueiro foi o vencedor da 3ª temporada do “No Limite”, que foi ao ar também no ano de 2001. Na época, o policial militar tinha 34 anos e venceu a paulista Hérica na prova final. Após tantos anos, ele continua trabalhando na Polícia Militar e mora no Rio Grande do Norte.

Luciana

Luciana Araújo venceu a 4ª temporada do "No Limite" (Reprodução/Globo)

Luciana Araújo conquistou o prêmio da 4ª edição, que foi ao ar em 2009, já que a Globo tinha decidido tirar o reality show da programação por oito anos. Ela venceu a mineira Gabriela na final.

Diferente das temporadas passadas, o “No Limite 4″ contou com um júri formado pelos participantes eliminados e com um prêmio de R$ 500 mil.

Paula Amorim

Paula Amorim venceu a 5ª temporada do "No Limite" (Reprodução/Globo)

Com 16 competidores, a 5ª temporada, exibida em 2021, contou apenas com ex-BBBs e quem venceu foi Paula Amorim, que faturou o prêmio de R$ 500 mil. A ex-BBB 18 recebeu 66,77% dos votos do público.

O Top 3 da temporada contou ainda com Viegas, do “BBB 18″, que teve 33,23% dos votos do público, ficando em segundo lugar, e André, do “Big Brother Brasil 13″.

Com apresentação de André Marques, os ex-BBBs encaram os desafios da competição divididos nas tribos Calango e Carcará.

