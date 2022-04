Marvel revela novos detalhes sobre ‘Doutor Estranho 2’ em teaser divulgado na gringa

‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ estreia nos cinemas daqui a duas semanas, mais precisamente dia 5 de maio e mais um teaser foi lançado na última quinta-feira, 20. Mas, nós trouxemos os detalhes imperdíveis que você não pode deixar passar. Primeiro, veja o trailer:

No Brasil, o único trailer postado foi na verdade um teaser, divulgado no dia 13 de fevereiro. Veja abaixo também.

No trailer divulgado na gringa, a narrativa foca na aliança formada por Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) e Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), enquanto os dois ex-Vingadores se preparam para salvar todas as dimensões possíveis.

As imagens do teaser mostram Stephen destacando como o Multiverso é perigoso e que isso levará ao colapso do tempo-espaço no Universo Cinematográfico da Marvel. É por isso que Stephen decide contar com a ajuda de Wanda, nossa Feiticeira Escarlate, após os eventos de da série ‘WandaVision’, que atualmente está disponível no Disney Plus

Novos artefatos?

Em um dos takes, vemos Stephen olhando horrorizado para um livro místico brilhante. Desde que ‘WandaVision’ introduziu o Darkhold, uma poderosa obra de literatura, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura pode estar adicionando novos artefatos mágicos ao MCU.

Wanda presa na dimensão do espelho

O novo teaser também tem uma cena em que Wanda está presa no que parece ser a dimensão do espelho. Isso pode significar que ela está sendo atacada por Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), que ainda está determinado a libertar o mundo dos magos.

Também poderia ser um aceno para o possível conflito entre Stephen e Wanda, já que trailers e pôsteres anteriores sugeriam que a Feiticeira Escarlate poderia ser uma vilã em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’.

Sinopse oficial

Em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ da Marvel Studios, o MCU desbloqueia o Multiverso e expande seus limites mais do que nunca. Viaje para o desconhecido com o Doutor Estranho, que, com a ajuda de aliados místicos antigos e novos, atravessa as realidades alternativas alucinantes e perigosas do Multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário.