Influenciadora diz que Anitta não a representa: ‘reforça estereótipo contra mulher’

A influenciadora Biah Rodrigues, esposa do cantor sertanejo Sorocaba, disse em suas redes sociais que a cantora Anitta não a representa.

A declaração foi feita em resposta à pergunta de uma fã: “O que você acha de Anitta ser a número 1 do Brasil, representando a mulher brasileira?”

Segundo Biah, a cantora poderia usar seu patamar de celebridade para acabar com o estereótipo da mulher brasileira. “Mas [ela] só reforça ainda mais”, disse.

A pergunta da fã se referia ao fato da cantora ser a primeira brasileira a alcançar o topo da parada Billboard Global 200 com o hit Envolver, que teve na última semana de março 54,4 milhões de vendas em mais de 200 países.

O hit Envolver também se tornou a música mais ouvida no mundo da plataforma do Spotify, com 6.4 milhões de plays em 24 horas.

Já a esposa do sertanejo Sorocaba tem cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Biah mantém ainda um canal no Youtube, onde possui 22 mil inscritos.

Anitta foi ‘eliminada’ por Gustavo

Após ser eliminado do BBB 22, o paranaense Gustavo descobriu que a cantora Anitta era uma de suas fãs no programa, com direito até a um convite para acompanhá-la ao ‘quarto secreto’.

O ex-BBB, porém, deixou claro que seu coração ainda bate por Laís, com quem teve um affair dentro da casa do Big Brother Brasil 22.

“Anitta, me desculpe, mas chegou tarde. Laís chegou antes, mas se puder convidar nós dois para um show, eu e a Laís vamos”, divertiu-se o bacharel em direito.

A ideia de desistir o ex-affair do confinamento não mudou nem mesmo quando a decepção se tornou presente nos segundos em que viu Laís dizendo que o beijaria apenas por estratégia.