Harry sobre Lady Di: “Eu honro minha mãe em tudo que faço”

O príncipe Harry revelou que leva em consideração o legado de sua mãe, Lady Di, em suas ações. Em uma recente entrevista à revista People, o príncipe disse: “Nos 12 curtos anos que tive a sorte de ter com ela, vi e senti a energia e a elevação que ela recebeu ao ajudar os outros, não importando sua origem, doença ou status”.

Harry participou da abertura dos Jogos Invictus, um evento esportivo criado e apoiado por ele para ex-militares. A edição deste ano ocorre na Holanda e acontece após uma pausa de 2 anos depois da pandemia da Covid-19.

Meghan Markle e Harry estiveram na Holanda no último final de semana, mas aproveitaram a viagem à Europa para passar no Reino Unido, onde se reuniram com a Rainha Elizabeth II e com o príncipe Charles. Esta foi a primeira vez que ambos viajaram ao Reino Unido juntos após a saída da Coroa, no início de 2020.

Na entrevista, o príncipe Harry disse ainda: “Eu certamente espero e acredito que tudo o que faço a deixa orgulhosa. Eu honro minha mãe em tudo que faço. Sou filho de minha mãe”.

Harry e Meghan têm dois filhos, Archie e a pequena Lilibet Diana, que recebeu esse nome em homenagem à Rainha e à princesa Diana. Harry também disse que conta a seus filhos sobre “Vovó Diana” e tem fotos dela em sua casa na Califórnia, para onde a família se mudou em 2020.

Em outra recente entrevista ao Today’s Hoda Kotb que foi ao ar na última quarta-feira, 20, o príncipe Harry disse que sentia que a presença da princesa Diana era “constante” e acrescentou: “Foi nos últimos dois anos. Mais do que nunca”.

“O que minha mãe fez, e o que muitas outras pessoas fizeram naquela época, foi derrubar aquele muro. Abrir a porta com um chute e dizer: ‘Não. Quando as pessoas estão sofrendo, então precisamos aprender mais, e se houver um estigma que está desempenhando um papel tão grande nisso, então o que realmente precisamos fazer é falar mais sobre isso’”, disse Harry em uma conversa com o jogador de rugby Gareth Thomas, criador da campanha Tackle HIV.