Gal Gadot dá spoiler sobre seu papel de Rainha Má em ‘Branca de Neve’

Gal Gadot é mais conhecida por seu papel de Mulher Maravilha no DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe), tendo liderado dois filmes independentes da Mulher Maravilha com um terceiro atualmente em seus estágios iniciais de produção, que conta com a direção de Patty Jenkins.

A estrela está nomeada para assumir o papel da Rainha Má na mais recente adição da Disney aos seus filmes de live-action, após o sucesso das bilheterias anteriores do estúdio, como ‘Cinderela’ de 2015 e ‘A Bela e a Fera’ de 2017.

Rachel Zegler, de West Side Story, estará no filme com o papel principal e revelou recentemente que o diretor Marc Webb deseja retratar uma princesa heroína para sua filha.

O filme está atualmente em produção em Londres, embora não se tenha muitas informações desta releitura do clássico de Walt Disney, que deve chegar aos cinemas em algum momento de 2023.

Veja também: Entenda por que Jane Foster é a nova super-heroína de ‘Thor: Amor e Trovão’

Sobre esta adaptação de Branca de Neve, Gadot falou à Forbes que é bem diferente de tudo que ela já fez. Ela gosta quando o filme permite que ela faça algo diferente, como cantar e dançar, neste caso, além de interpretar o vilão. Gadot também falou sobre seus colegas de elenco e equipe, compartilhando que gostou de trabalhar ao lado deles.

“Eu amo isso! É divertido, posso fazer algo diferente. Posso cantar e dançar e interpretar o vilão, algo que nunca fiz antes - e é o primeiro vilão da Disney. Eu realmente gosto de trabalhar com todas as pessoas envolvidas, com Marc Webb e Marc Platt produzindo e Disney, claro, Rachel Zegler. É uma ótima experiência e eu realmente gosto disso e a Rainha Má é muito má, então vai ser interessante”, disse a atriz.

Depois de sua aparição em ‘Morte no Nilo’ no início deste ano, a estrela também está gravando seu próximo filme de espionagem, ‘Heart of Stone’, que estará na Netflix, bem como sua aparição em ‘Cleópatra’, que está atualmente em pré-produção. Os detalhes importantes a respeito de Branca de Neve foram mantidos em segredo.