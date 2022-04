Foto de Jojo Todynho surpreende fãs nas redes sociais; confira

Jojo Todynho surpreendeu seus fãs mais uma vez. Nesta quarta-feira (20), a funkeira postou uma foto nua, onde ela aparece em uma banheira e coberta por flores.

Na legenda, a famosa escreveu: “Não importa se você é uma rosa, um lótus ou outra flor. O que importa é que você floresça”, filosofou na legenda da publicação, fazendo referência ao cenário escolhido.

A foto foi curtida por famosos, como Gil do Vigor, que está com Jojo na “Dança dos Famosos”, e muitos fãs, que elogiaram a cantora. Nos comentários, Jojo foi chamada de linda, maravilhosa e diva.

Jojo rebate críticas

A festa de casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza ainda é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e, é claro, no ciclo social da funkeira, que usou o seu perfil oficial no Instagram para esclarecer novos boatos.

Em uma sequência de vídeos postados no stories, Jojo relatou que pessoas próximas criticaram a famosa por não terem sidos convidadas para o evento, que aconteceu no começo deste ano.

Casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza (Reprodução)

Sem enrolar, a repórter do “Túnel do Amor”, do Multishow, mandou uma resposta direta aos envolvidos na polêmica: “Um amigo e um colega vieram falar que não foram convidados para o meu casamento com o Lucas. Gente, o casamento não era só meu, tinham convidados meus e dele. Se eu pudesse, convidaria mil pessoas, mas não sou só eu”, começou Jojo.

Fim da distância

Após dois meses de casamento à distância, o casal Jojo Todynho e Lucas Souza vão morar na mesma casa até o fim de abril. Neste mês, o oficial do exército confirmou que conseguiu sua transferência para o Rio de Janeiro, onde mora a famosa. Até o momento, Lucas estava vivendo em Curitiba, no Paraná, onde trabalha e estuda administração.

Jojo Todynho e Lucas Souza estão casados desde o início de 2022 (Reprodução/Instagram)

Pelas redes sociais, o marido de Jojo Todynho celebrou a conquista: “Minha transferência para o Rio de Janeiro foi aprovada e, a princípio, no fim do mês já vou poder morar com a Jo”, vibrou o militar, que aproveitou para pedir dicas de universidades na cidade.

A funkeira também comentou sobre a transferência do amado nas redes sociais: “Estou muito feliz. Hoje é um dia mais do que especial. Sabe quem vai estar comigo hoje? Eu estou emocionada. Coloca Deus na frente e firma no propósito que a resposta vem”, disse Jojo antes de mostrar Lucas no camarim.

