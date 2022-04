Ex-BBBs Vyni e Eslô se submetem a procedimentos estéticos; veja os resultados

Não foi só a ex-BBB Natália que surpreendeu a todos com seu novo visual. Vyni e Eslovênia também deram uma repaginada e tanto. O influenciador mexeu no sorriso, enquanto a modelo apostou em uma harmonização facial.

Vyni colocou uma prótese dentária e compartilhou, orgulhoso, o resultado em suas redes sociais. “Agora, sem medo, eu posso sorrir”, escreveu em seu perfil no Instagram.

Confira a mudança radical:

O procedimento acabou com a “janelinha” que Vyni exibia durante o reality show e que tanto o incomodava. Os dentes ficaram maiores e mais claros. Em sua passagem pelo “BBB 22″, Vyni chegou a afirmar que não gostava do sorriso justamente por conta dos dentes pequenos e separados.

Já Eslô investiu uma uma mudança no rosto por completo. A paraibana passou por uma harmonização facial que preencheu suas olheiras e corrigiu uma assimetria na mandíbula.

“Harmonização Facial sútil para realçar a beleza da @eslomarques. Foi realizado preenchimento nas olheiras com ácido hialurônico e na assimetria de mandíbula e mento (Radiesse)”, escreveu o perfil da clínica onde a ex-sister realizou os procedimentos, JK Estética Avançada.

Veja o antes e o depois:

Adeus, black power

A ex-sister Natália abandonou temporariamente o black power e apareceu com o cabelo totalmente liso. Nos stories de sua conta no Instagram, a designer de unhas compartilhou o resultado e virou assunto.

“Gente, lá fui eu já dar um banho de brilho no meu cabelo que estava com uma cor de burro fugido, né? Já aproveitei, tirei as pontinhas do meu cabelinho. Adivinha quem fez? Minha mamãe, a gente correu no salão aqui do hotel, pedimos ao rapaz o secador, as coisas deles todas, invadimos o salão, viu, gente? As coisas muda, mas a gente não muda”, disse.

Natália explicou, porém, que o liso ficará por pouco tempo. “Eu amo minha mãe mexendo no meu cabelo. Olha só, está perfeito, amanhã eu já molho. Hidratou muito bem. A cor, gente, olha esse brilho! Estou chocada”, acrescentou.

Natália aparece de fios lisos nas redes sociais Instagram (Reprodução)

Recentemente, o ex-brother Luciano Estevan também deixou o black power de lado e causou furor nas redes sociais ao compartilhar o resultado de um alisamento capilar.

Luciano dividiu todo o processo com seus seguidores. Começou postando sua chegada ao salão e os produtos que usaria, em seus stories. Enquanto lavava o cabelo, revelou aos seguidores que estava pensando em fazer uma “loucura”. Em seguida, o modelo mostrou o resultado. Assista:

