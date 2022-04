Ex-BBB Natália Deodato muda radicalmente o visual; veja a transformação

A ex-BBB Natália Deodato mudou radicalmente o visual. Ela abandonou temporariamente o black power e apareceu com o cabelo totalmente liso.

Nos stories de sua conta no Instagram, a designer de unhas compartilhou o resultado e surpreendeu seus seguidores. A transformação contou com a ajuda de sua mãe, que é cabeleireira.

“Gente, lá fui eu já dar um banho de brilho no meu cabelo que estava com uma cor de burro fugido, né? Já aproveitei, tirei as pontinhas do meu cabelinho. Adivinha quem fez? Minha mamãe, a gente correu no salão aqui do hotel, pedimos ao rapaz o secador, as coisas deles todas, invadimos o salão, viu, gente? As coisas muda, mas a gente não muda”, disse a ex-sister.

Natália explicou, porém, que o liso ficará por pouco tempo. “Eu amo minha mãe mexendo no meu cabelo. Olha só, está perfeito, amanhã eu já molho. Hidratou muito bem. A cor, gente, olha esse brilho! Estou chocada”, acrescentou.

Natália aparece de fios lisos nas redes sociais Instagram (Reprodução)

Mais uma transformação

Recentemente, o ex-brother Luciano Estevan também deixou o black power de lado e causou furor nas redes sociais ao compartilhar o resultado de um alisamento capilar.

Luciano dividiu todo o processo com seus seguidores. Começou postando sua chegada ao salão e os produtos que usaria, em seus stories. Enquanto lavava o cabelo, revelou aos seguidores que estava pensando em fazer uma “loucura”. Em seguida, o modelo mostrou o resultado. Assista:

“Caraca, meu. Eu não sei o que dizer... Olha isso.. Tô chocado”, disse o ex-pipoca, visivelmente surpreso ao se ver pela primeira vez no espelho. “Não é filtro, é real. Olha o meu cabelo”, completou, em outro story.

“Quando vocês falaram que iam alisar, eu não acreditei”, comentou uma amiga do modelo que o acompanhava.

