Esta é a história que inspirou ‘Anatomia de um Escândalo’, nova série da Netflix

A nova minissérie da Netflix, “Anatomia de um Escândalo”, está entre as produções mais assistidas da plataforma no Brasil nos últimos dias.

A série conta a história da privilegiada vida de Sophie (Sienna Miller), esposa de um político poderoso. Quando um escândalo vem à tona, a vida dele começa a desmoronar, visto que está sendo acusado de um crime chocante.

Embora seja possível fazer uma conexão entre a trama da série e o movimento #MeToo, que tomou Hollywood nos últimos anos, “Anatomia de um Escândalo” não é baseado em fatos reais.

A produção toma como base o livro de Sarah Vaughan, ex-repórter no jornal The Guardian. Ela usou histórias de sua própria rotina no veículo, onde ela cobria escândalos da política britânica.

A minissérie é dirigida por S.J. Clarkson, que também esteve na equipe de “Succession”.

Assista ao trailer:

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

