Equipe de Pedro Scooby alfineta Arthur Aguiar: ‘Não existe máscara que dure por muito tempo’

A equipe de Pedro Scooby reagiu na última quarta-feira (20) ao mutirão contra o surfista organizado pelo time de Arthur Aguiar. Os dois estão no “Top 5″ do “BBB 22″.

Tudo começou na tarde de ontem, quando a equipe do ex-Rebelde pediu pelo Twitter que o público votasse no surfista para deixar a casa mais vigiada do Brasil. O apelo faz parte da estratégia para garantir que o ator vença o reality show da TV Globo.

“Como o próprio Arthur sempre diz, não podemos agir pela emoção e sim racionalmente. Esperamos até agora para saber o que faríamos e se faríamos algo nesse paredão levando em conta tudo o que aconteceu e o que vocês trouxeram. Portanto, nesse paredão somos #ForaScooby!”, escreveu o time que coordena as redes sociais de Arthur.

Como o próprio Arthur sempre diz, não podemos agir pela emoção e sim racionalmente. Esperamos até agora para saber o que faríamos e se faríamos algo nesse paredão levando em conta tudo o que aconteceu e o que vocês trouxeram. Portanto, nesse paredão somos #ForaScooby! — Arthur Aguiar ✨🍞 (@Aguiarthur) April 20, 2022

O time de Scooby resolveu, então, se pronunciar sobre o tal mutirão, mas usou o Instagram para isso. Nos stories, os administradores da conta postaram o print do tweet do rival e escreveram: “Não existe máscara que dure por muito tempo, né? Seguimos de cabeça erguida e honrando os nossos valores”.

Time de Scooby rebate tweet de administradores das contas de Arthur Aguiar Instagram (Reprodução)

O paredão desta quinta-feira

Scooby está no paredão desta quinta-feira (21) - o penúltimo desta edição. O surfista luta pela preferência do público ao lado de Eliezer e Douglas Silva.

Douglas Silva, Eliezer e Pedro Scooby estão no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

O paredão foi formado logo após a saída de Gustavo, na última terça-feira (19). O ex-morador da casa de vidro e “caçador de lollipopers” foi eliminado do “BBB 22″ com 81,53% dos votos. Na ocasião, ele disputava a preferência do público contra Eli, que ficou com 16,08%, e Paulo André, que conquistou 2,39% dos votos.

Logo após a eliminação do brother, o Top 5 do “Big Brother Brasil”, formado por Eli, DG, Paulo André, Arthur Aguiar e Scooby, disputaram a nova liderança.

Os moradores da casa precisavam achar um kit com quatro bolas e, em pistas determinadas pela produção, deveriam arremessar para acertar os espaços disponíveis. Diferente das outras provas, todos jogavam juntos. Paulo André finalizou a prova primeiro e tornou-se o líder do “BBB 22″. Já Douglas Silva foi o último e está no 17º paredão.

Ao vivo, PA foi o primeiro a concluir a prova, colocando as quatro bolas no lugar certo. Durante o jogo, Arthur teve dificuldades para acertar, mas ficou em segundo lugar. Pedro Scooby ficou em terceiro, mesmo encontrando problemas para encontrar o kit na piscina de bolinhas. O quarto lugar ficou para Eliezer e o quinto foi para Douglas Silva.

Por fim, Paulo André indicou Eliezer, que enfrentou o 16ª paredão, e, no confessionário, Pedro Scooby foi o mais votado pela casa, fechando o trio que está na berlinda.

