Entenda os detalhes do ‘incomum ritual’ de Amber Heard revelado por Johnny Depp Reprodução

Em meio ao julgamento por difamação protagonizado pelo ator Johnny Depp e Amber Heard, novos detalhes são revelados com relatos inusitados sobre o período em que estavam casados.

E, desta vez, o discurso veio por parte de Depp, que contou informações de uma espécie de “ritual incomum” que supostamente era praticado por Amber e que em um determinado momento a fez perder a cabeça.

Em sua declaração, Johnny revelou que sempre que chegava, a atriz tinha o hábito de tirar seus sapatos e entregar uma taça de vinho. “Eu trabalhava bastante e quando voltava eu ia para casa e ela me sentava e me dava uma taça de vinho e tirava minhas botas e as colocava de lado”, explicou o ator.

Siga lendo esta notícia: Marvel revela novos detalhes sobre ‘Doutor Estranho 2′ em teaser divulgado na gringa

O dia em que tudo deu errado

Embora este “ritual” tenha ocorrido por um certo tempo, houve um dia em que ele não foi seguido, o que supostamente teria deixado Amber furiosa. “[...] Uma noite eu cheguei em casa e ela estava no telefone, tirei minhas botas, de repente a senhorita Heard veio com esse olhar em seu rosto, ela apenas disse: ‘O que você acabou de fazer? O que você fez?’”, narrou.

Durante seu relato, Depp disse que chegou a perguntar ao que a companheira se referia e ela teria confirmado que seria o fato de ele ter retirado as botas sem a sua ajuda. Então, evidentemente desapontada e frustrada com o fato, a atriz teria dito o seguinte:

“Não, não, não, esse é o meu trabalho. Você não faz isso, eu faço isso. Deixe-me pegar uma taça de vinho”

Por fim, depois desta situação, o ator reforçou que começou a notar outras atitudes estranhas da ex-esposa: “Uma vez que você percebe algo assim, começa a notar outras pequenas coisas que aparecem. Então, dentro de um ano, um ano e meio, ela se tornou outra pessoa, quase”.

(Com Nueva Mujer)