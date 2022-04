Eliezer abre o coração para Scooby durante festa no ‘BBB 22′

Os participantes do “BBB 22″ curtiram na noite da última quarta-feira (20) a festa “Baile de Formatura”, com direito a shows de Mumuzinho e Kevin O Chris. Eliezer aproveitou a ocasião para abrir o coração a Pedro Scooby. Os dois estão no paredão ao lado de Douglas Silva.

Tudo começou quando Scooby puxou assunto sobre a berlinda: “Eli, se eu sair amanhã, saí. Se eu ficar, o alvo vai ser você”, brincou o surfista. O designer, então, revelou: “Vai ser um prazer perder para você se eu sair”.

“Você vai ficar”, disse Scooby. “Vou nada. Você é demais. Merece o mundo demais”, reforçou Eli.

Scooby aproveitou para fazer um convite. “Se eu puder fazer uma trip com você, está tudo certo”, sugeriu ao brother que, assim como ele, gosta de viagens. “Vamos fazer. Ô, Cintia [Diecker, esposa de Scooby], libera ‘nóis’”, gritou Eliezer.

Saída de Gustavo e novo paredão

Gustavo, ex-morador da casa de vidro e “caçador de lollipopers”, foi eliminado do “BBB 22″ com 81,53% dos votos na terça-feira passada (19). Ele disputava a preferência do público contra Eliezer, que ficou com 16,08%, e Paulo André, que conquistou 2,39% dos votos.

Logo após sua saída, o Top 5 do “Big Brother Brasil”, formado por Eli, DG, Paulo André, Arthur Aguiar e Scooby, disputaram uma nova liderança.

Os brothers precisavam achar um kit com quatro bolas e, em pistas determinadas pela produção, deveriam arremessar para acertar os espaços disponíveis. Diferente das outras provas, todos jogavam juntos. Paulo André finalizou a prova primeiro e tornou-se o líder do “BBB 22″. Já Douglas Silva foi o último e está no 17º paredão.

Ao vivo, PA foi o primeiro a concluir a prova, colocando as quatro bolas no lugar certo. Durante o jogo, Arthur teve dificuldades para acertar, mas ficou em segundo lugar. Pedro Scooby ficou em terceiro, mesmo encontrando problemas para encontrar o kit na piscina de bolinhas. O quarto lugar ficou para Eliezer e o quinto foi para Douglas Silva.

Por fim, Paulo André indicou Eliezer, que enfrentou o 16ª paredão, e, no confessionário, Pedro Scooby foi o mais votado pela casa, fechando o trio que está na berlinda.