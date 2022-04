Barbie homenageia Rainha Elizabeth II em seu aniversário de 96 anos

A Rainha Elizabeth II completa hoje 96 anos e, uma das homenagens recebidas pela monarca foi a criação de uma boneca Barbie inspirada em seu visual. Este ano marca as celebrações do Jubileu de Platina, festividade que celebra os 70 anos de reinado de Elizabeth II.

A boneca foi lançada hoje, no dia do aniversário da Rainha e faz parte da coleção Barbie’s Tribute Collection, onde a empresa informou homenagear “indivíduos visionários com um impacto e legado excepcional”.

Barbie Rainha Elizabeth II. Foto: Divulgação Mattel

Vestida com um vestido marfim com fita azul, a boneca tem uma tiara, inspirada na que a Rainha Elizabeth II usou no dia de seu próprio casamento. A fita rosa na boneca imita uma dada à ela por seu pai George VI, e a azul claro imita uma de seu avô George V.

A boneca será vendida em uma caixa inspirada no Palácio de Buckingham, feita a partir de uma borda recortada ornamentada em 3D emoldurando a figura e um painel interno mostrando o trono e o tapete vermelho da sala do trono.

Dois aniversários em um só ano

A Rainha comemora dois aniversários por ano: na sua data de nascimento real, em 21 de abril, e seu aniversário oficial no segundo sábado de junho no Trooping the Color, uma tradição que começou em 1748, com George II, que nasceu em um novembro de inverno.

Para evitar que seus súditos ficassem expostos ao frio e às intempéries do clima nesta época, ele combinou sua comemoração de aniversário com o desfile anual de primavera conhecido como Trooping the Colour.

Em abril, a Rainha costuma passar seu aniversário cercada da família e a ocasião geralmente é marcada publicamente por salvas de armas no centro de Londres ao meio-dia: uma salva de 41 tiros em Hyde Park, uma salva de 21 tiros em Windsor Great Park e uma salva de 62 tiros em a torre de Londres.