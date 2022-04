Após romance no rio, Jove perde suas roupas e fica nu no remake de ‘Pantanal’

"Pantanal": Antes da picada, Jove (Jesuita Barbosa) vive momentos de romance com Guta Julia Dalavia) (Divulgação/Globo)

Depois do primeiro impacto com o Pantanal, Jove (Jesuíta Barbosa) está conhecendo melhor as pessoas que vivem na região e, em um capítulo exibido nesta semana, ele protagonizou uma cena com Guta (Julia D’avila).

Após essa cena, Guta e Jove saem do rio e percebem que foram roubados e terão que ir embora nus. Ao saber disso, Tenório (Murilo Benício) ficará furioso ao saber que a filha estava com o herdeiro do seu rival.

Em "Pantanal", Jove (Jesuíta Barbosa) será apaixonado por fotografia (Divulgação/Globo)

Quem vai roubar as roupas do casal será Juma Marruá (Alanis Guillen), que já conheceu o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Vale lembrar que nos próximos capítulos da novela, ele passará por novos problemas na mata. Na cena, Jove será picado por uma cobra enquanto fotografava no ninhal e será resgatado pelo Velho do Rio (Osmar Prado), que na verdade é seu avô, que desapareceu na primeira fase da trama.

Jove (Jesuíta Barbosa), Juma (Alanis Guillen) e Tadeu (José Loreto) em "Pantanal" (Globo/João Miguel Júnior)

LEIA TAMBÉM: ‘Pantanal’: História de Juma e Jove bate novo recorde de audiência

No momento do acidente, José Leôncio terá viajado para São Paulo para cuidar de alguns negócios da fazendo e, por isso, será avisado por Ari (Claudio Galvan) que o colocará em contato com Tadeu (José Loreto). Ao saber da emergência, o fazendeiro pega um jato e volta para o Pantanal.

O desaparecimento de Jove também marcará o reencontro de José Leôncio e Madeleine Novaes, que não convivem no mesmo espaço há 20 anos. Sem notícias do filho, Zé viaja ao Rio de Janeiro e vai direto para a mansão, onde conta tudo que sabe sobre o sumiço do herdeiro.

Em Pantanal, Jove (Jesuíta Barbosa) é picado por uma cobra (Divulgação/Globo)

Ao saber que o filho está perdido no Pantanal, a ex-mulher ficará totalmente transtornada e acabará culpando o peão pela desgraça. Enquanto isso, Jove será encontrado pelo Velho do Rio e seguirá na tapera de Juma Marruá, lutando para sobreviver.

O remake de “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi e baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1990.

LEIA TAMBÉM: Esse seria o papel de Débora Bloch no remake da novela ‘Pantanal’