Ana Maria Braga alimenta novo louro pela primeira vez no ‘Mais Você’

Filho do Louro José prova quitute pelo primeira vez no programa de Ana Maria

Pela primeira vez, Ana Maria Braga alimentou ao vivo o novo louro que habita o estúdio do “Mais Você”. Na verdade, quem se deu bem foi Fabio Caniatto, ator que interpreta o mascote no matinal da TV Globo.

A receita de hoje foi um creme brûlée de chocolate. Não se tratava exatamente de um prato novo - o passo a passo já havia sido ensinado há alguns anos, inclusive quando Tom Veiga, o Louro José, ainda era vivo. A cena foi reexibida nesta manhã.

A delícia, porém, apareceu pronta na bancada de Ana Maria para ela e seus convidados provarem. A apresentadora decidiu deixar o “neto” experimentar o prato por debaixo do balcão e caiu na gargalhada ao tentar ensinar o ator a comer enquanto ele continuava a manipular o boneco.

Lourinho, como vem sendo chamado, brincou que estava sentindo o gosto do doce por osmose e pediu que a “avó” desse mais uma garfada do quitute a Caniatto.

Nome artístico segue um mistério

O novo louro ainda aguarda seu “batismo”. Ana Maria Braga havia dito que anunciaria o nome artístico do “neto” no início da semana, mas até agora a “ave” segue sendo chamada apenas de Lourinho ou apenas Louro.

Há uma semana, a apresentadora do matinal lançou um pedido aos telespectadores: que a ajudassem a escolher um nome o filho do Louro José. Foram dadas três opções dentre as mais citadas na internet desde o surgimento do novo fantoche: Louro Mané, Louro Júnior ou Lourito.

A votação ocorreu no site do Gshow e já está encerrada. Resta aguardar o resultado da enquete.

Resultado do exame de DNA

Na quinta-feira passada (14), resultado de “teste de DNA” comprovou que Lourinho é mesmo filho do saudoso Louro José.

Dois testes, na verdade, foram realizados, já que um segundo “papagaio”, apelidado de Louro Mano, apareceu na portaria da Globo dizendo também ser filho do fantoche original.

'Lourinho' colhe amostra para provar identidade TV Globo (Reprodução)

A revelação foi cercada de suspensa, com direto à trilha sonora e tudo. Lourinho ficou radiante com a constatação, enquanto o outro mascote, nem tanto. Apesar da decepção, Louro Mano parabenizou o verdadeiro herdeiro. “Te desejo sorte. Você vai representar um cara que trouxe alegria para o País inteiro”, disse.

Lourinho, por sua vez, disse que se afeiçoou ao papagaio e que deseja vê-lo de novo. “Você virou meu irmãozinho”, afirmou.

