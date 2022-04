A verdade sobre a foto da Rainha Elizabeth e seus pôneis

Postada no dia do seu aniversário de 96 anos, neste 21 de abril, uma foto chamou a atenção dos fãs da realeza. Um post na conta oficial do Instagram da Coroa britânica mostra a Rainha Elizabeth II acompanhada de dois pôneis. Veja abaixo.

A imagem foi tirada no mês passado, no terreno do Castelo de Windsor, e mostra a Rainha orgulhosamente posicionada entre seus pôneis, Bybeck Katie e Bybeck Nightingale. Ela usa um casaco verde escuro estilo capa enquanto segura as rédeas dos seus animais na frente de uma magnólia.

Neste 21 de abril, a Rainha Elizabeth II comemora seus 96 anos. Este ano também ela celebra 70 anos de reinado.

A foto, tirada pelo fotógrafo Henry Dallal, foi encomendada pelo Royal Windsor Horse Show. Ambos os cavalos aparecerão na Celebração do Jubileu de Platina do Show: A Gallop Through History no próximo mês.

Então, a imagem parece ser uma prévia do que veremos nas comemorações do Jubileu de Platina de Elizabeth II, que será celebrado em junho. O evento do dia 4 de junho será um show e deve contar com a presença de mais de 250.000 pessoas, que se inscreveram para estar, além dos 10.000 convidados no Palácio de Buckingham para um concerto de verão que ajudará a celebrar o Jubileu de Platina do monarca.

Uma fonte próxima ao Palácio de Buckingham disse que o evento está sendo preparado nos mínimos detalhes e que muito já foi feito. “Será um espetáculo para os olhos”, disse a fonte não identificada à revista People.

Rainha viaja para passar o aniversário reunida com a família

A Rainha Elizabeth vai comemorar seus 96 anos hoje em um lugar cheio de lembranças de seu falecido marido, o príncipe Philip, que morreu em abril passado aos 99 anos. Na última quarta-feira, 20, a monarca viajou do Castelo de Windsor para sua propriedade em Sandringham, em Norfolk, cerca de 180 quilômetros ao norte de Londres, conforme confirmou o Palácio de Buckingham.

Acredita-se que ela esteja hospedada na Wood Farm, a aconchegante casa de cinco quartos onde Philip passou grande parte de sua aposentadoria.