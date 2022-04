A verdade sobre a ausência de Tina em ‘Animais Fantásticos 3′

A série spin-off ambientada antes da saga Harry Potter já conta com o seu terceiro filme: ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’. Desde o lançamento do primeiro trailer em dezembro de 2021, os fãs da franquia ‘Animais Fantásticos’ se perguntam onde está a bruxa mestiça Tina, interpretada por Katherine Waterston, e o Aurora. É como se alguém tivesse dito “Evanesco!” para Tina Goldstein (Katherine Waterston). O que será que realmente aconteceu com ela?

‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ está sendo exibido nos cinemas mas, antes do lançamento do filme, a Warner Bros confirmou que Waterston reprisou seu papel como Tina em ‘Animais Fantásticos 3′. Tina apareceu em um comercial de TV lançado pela Warner na Indonésia em 18 de março. Entre os fãs, pela sua ausência, surgiram pensamentos de que poderia ter acontecido algo de ruim com a personagem.

A cena final do comercial de TV mostra Tina assistindo os eventos da eleição do Supremo Mugwump, possivelmente do escritório dos aurores americanos. Entendemos a cena posteriormente logo no início do filme quando Newt (Eddie Redmayne) está explicando para a equipe o plano de como derrotar Grindelwald.

A ausência de Tina é questionada e Newt diz: “Tina não está disponível”. Ela na verdade foi promovida a chefe do escritório de Aurores Americanos, estando com certeza “muito ocupada” e não podendo ajudar dessa vez.

Não houve comunicados oficiais dos motivos de sua não participação no terceiro filme. Sabemos que o cronograma de produção foi afetado pela pandemia, então pode ser que o que foi planejado para Tina no terceiro filme não tenha sido possível de ser realizado. Contudo, sabemos que Tina tem participação ainda na série de filmes se vislumbrarmos os próximos.

Tina e Newt, no livro que norteou os filmes, eventualmente se casam e têm pelo menos um filho e um neto em Rolf Scamander. Rolf se casa com Luna Lovegood e o casal tem filhos gêmeos, Lorcan e Lysander. Sim, veremos Tina voltar.