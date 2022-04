‘A Sogra que te Pariu’ atinge Top 10 de séries não-inglesas mais vistas da Netflix

A série de TV “A Sogra que te Pariu”, primeira sitcom brasileira da Netflix, obteve uma conquista recentemente: tornou-se uma das 10 séries faladas em língua não-inglesa mais assistidas do mundo na plataforma.

O anúncio foi feito pela própria Netflix, na última terça-feira (19). Durante sua semana de estreia, a produção estrelada pelo comediante ex-global Rodrigo Sant’Anna contabilizou 11 milhões de horas assistidas.

“É uma emoção enorme ver ‘A Sogra Que Te Pariu’ conquistando esse espaço não só com o público brasileiro, mas também em diversos outros países do mundo. A sensação de estar representando nossa comédia, a cultura do subúrbio, nossas vivências do dia a dia e o tempero que só o Brasil tem, é indescritível. Só tenho a agradecer pela oportunidade de tirar do papel um projeto tão pessoal e que ao mesmo tempo reflete a realidade de várias famílias brasileiras. Vai ter preto, gay e favelado no topo sim!”, declarou Sant’Anna.

“A Sogra que te Pariu” conta uma história que começa no início da pandemia de covid-19, quando Dona Isadir (Sant’Anna) decide permanecer por tempo indefinido na mansão do filho Carlos (Rafael Zulu), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A primeira temporada conta com 10 episódios, de 25 minutos cada. Assista ao trailer:

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

