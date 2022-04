Sessão da Tarde: ‘Detetives do Prédio Azul 2′ ganha sequência neste feriado; saiba mais

Detetives do Prédio Azul 2: O Mistério Italiano (Foto: Divulgação)

Sucesso na TV por assinatura, a série “Detetives do Prédio Azul” tem repercutido bem no cinema também. Nesta quarta-feira (20), a TV Globo exibe o segundo filme - com o subtítulo “O Mistério Italiano” - na “Sessão da Tarde”.

O longa apresenta os amigos Pippo (Pedro Henriques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Letícia Braga) em uma aventura na Itália, durante o Expo-Bruxo, o maior evento de magia do mundo. No país europeu, eles precisam investigar o sumiço da feiticeira Berenice e de um grupo de crianças.

Ao que tudo indica, elas foram enganadas e sequestradas pelos bruxos Máximo (Diogo Vilela) e Mínima Buongusto (Fabiana Karla). Com o trabalho em equipe e a ajuda do avô italiano de Pippo, Nonno Giuseppe (Antônio Pedro), eles desvendam mais um mistério.

Quem acompanhar o longa, já vai fazer um aquecimento para o terceiro filme da franquia, que estreia nesta quinta-feira (21), durante o feriado de Tiradentes.

A nova aventura do trio foi intitulada como “Detetives do Prédio Azul 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo”. Dessa vez, os protagonistas

passam por maus bocados quando o porteiro Severino (Ronaldo Reis) encontra um objeto aparentemente inofensivo em meio aos escombros de um avião.

Contudo, o objeto é uma das faces do Medalhão de Uzur, que controla e manipula toda a magia no mundo. Quando ele coloca a relíquia no pescoço, passa a se transformar em uma figura maligna.

Para piorar, o trio ainda precisa enfrentar a bruxa Duvíbora (Alexandra Richter) e sua filha Dunhoca (Klara Castanho), que farão qualquer coisa para obter a posse do artefato.

Leia também: Sessão da Tarde: protagonista de ‘À Procura do Amor’ nunca assistiu ao filme

Assista ao trailer de “Detetives do Prédio Azul 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo”: