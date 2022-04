Harry e Meghan são convidados pela Rainha para importante evento da Coroa

Meghan Markle e o príncipe Harry foram convidados oficialmente para o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II. A celebração está agendada para junho e deve acontecer durante quatro dias, quando será feriado nacional no Reino Unido. A festividade marca os 70 anos de reinado da monarca do país.

Na última semana, Meghan e Harry se encontraram com a Rainha no Castelo de Windsor. Eles viajaram à Europa, mais precisamente à Holanda, para apresentar a edição deste ano dos Jogos Invictus, uma competição criada e apoiada pelo príncipe Harry desde 2014 para ex-militares.

Antes da abertura oficial do evento esportivo, no sábado, 16, os Sussex passaram no Reino Unido e se encontraram com a Rainha Elizabeth II e com o pai de Harry, o príncipe Charles. O encontro foi confirmado pelo porta-voz do casal, embora nenhuma imagem tenha sido divulgada do encontro.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, o duque e a duquesa de Sussex foram convidados pela Rainha para aparecer na varanda Palácio de Buckingham como parte das celebrações do Jubileu de Platina, mas eles não terão “papel formal” nas festividades.

Meghan e Harry ainda não confirmaram se retornarão ao Reino Unido em junho. O porta-voz do casal disse ao The Telegraph que eles não poderiam discutir planos de viagem futuros.

As últimas vezes que ambos estiveram na varanda do Palácio de Buckingham foram em 2018 e 2019.

A Rainha Elizabeth e os demais membros da realeza ainda não conhecem a filha caçula de Meghan e Harry, Lilibet Diana, que nasceu nos Estados Unidos em junho do ano passado. Os Sussex alegam se sentirem inseguros quando viajam ao Reino Unido, porque sua equipe de segurança privada não pode ter acesso à informações importantes, mas que são de segurança nacional.

Em fevereiro, o advogado do príncipe Harry disse ao Supremo Tribunal de Londres que Harry “não se sente seguro” trazendo seus filhos (eles também são pais de Archie, de 2 anos) para o Reino Unido após a perda de sua proteção policial financiada pelos contribuintes. Harry e Meghan perderam sua proteção pública no Reino Unido e pagaram em particular por sua própria segurança nos EUA.