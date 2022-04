Fernando Rocha faz desabafo emocionante sobre demissão da Globo

O jornalista Fernando Rocha falou ao programa “Fundo do Baú”, com Luciana Liviero, no YouTube, sobre sua demissão da TV Globo após quase três décadas de contrato, em 2019. O antigo apresentador do “Bem Estar” lembrou dos momentos difíceis e de como se reinventou.

“Quando você perde um emprego de uma forma muito abrupta, você perde a sua essência. Eu demorei, confessando aqui, em torno de um ano para entender tudo isso”, disse. “Durante o período pré-pandemia, eu me sentia como um cachorro que caiu do caminhão de mudança.”

Fernando ressaltou que a pandemia de covid-19 foi um grande divisor de águas em sua vida. “Eu entendi que o mundo inteiro estava exatamente nessa mesma situação, como se caísse de um grande caminhão de mudança e precisasse de reinventar. Quando eu descobri que eu tinha uma história para contar, eu falei: ‘Eu tenho uma forma de me levantar contando a minha própria história’. Milhares de pessoas também passaram por isso ou vão passar e estão tentando se entender”, disse.

Fernando Rocha hoje está contratado pelo canal mineiro Viver Brasil, onde comanda um programa de saúde e bem estar. Além disso, usa suas redes sociais para produzir conteúdos.

Detalhes da demissão da Globo

Em 2019, Fernando Rocha deu uma entrevista ao canal do YouTube “Pingue Pongue com Bonfá” e deu detalhes sobre sua saída da emissora.

“Existem milhões de maneiras de administrar o problema que é a audiência na manhã brasileira. Foi dada a uma pessoa essa função. Ela achou melhor tirar o programa. No programa existia eu e a Mariana [Ferrão]. Eu e a Mariana tivemos que sair. Eu e Mariana saindo, existia um tapete ali em baixo, a gente saiu junto com o tapete. Aí entra o prisma... A gente saiu, saiu o tapete também. De alguma forma, o tapete foi puxado para gente sair”, disse Fernando, na época.

Fernando Rocha e Mariana Ferrão no 'Bem Estar', da Globo TV Globo (Reprodução)

O jornalista continuou: “Eu digo ‘de alguma forma’ porque se eu estivesse no lugar de quem estava administrando, talvez eu fizesse a mesma coisa. Hoje, passados já seis meses do episódio, talvez tivesse a mesma atitude, porque as funções deixam as pessoas com essas atribuições”.

Fernando Rocha garantiu não carregava mágoa da emissora, e sim gratidão. “A instituição que me criou, que me fez ser quem eu sou, é muito maior que a pessoa que teve essa prerrogativa de chegar e me falar: ‘Fernando, você não faz mais parte dos planos’. Ela só foi essa pessoa que teve essa função. Mas eu passei 30 anos na emissora. Aprendi muito, criei meus filhos, me tornei quem eu sou, sou muito grato à TV Globo”, frisou.

