Ezra Miller, o The Flash da DC, é preso novamente no Havaí

Um comunicado oficial do Departamento de Polícia do Havaí confirmou que o ator Ezra Miller foi detido novamente no país. A prisão aconteceu na última terça-feira, 19. O ator foi preso após uma briga em uma reunião em uma residência particular em Pāhoa.

De acordo com o relatório da polícia, Miller “ficou irado depois de ser convidado a sair e supostamente jogou uma cadeira, atingindo uma mulher de 26 anos na testa, resultando em um corte aproximado de meia polegada”. A vítima recusou tratamento para o ferimento.

O ator foi preso durante uma batida de trânsito logo depois da confusão na casa, mas liberado enquanto aguarda uma investigação mais contundente da polícia, que continua mantendo seu caso em aberto e sob investigação.

Esta é a segunda vez que o ator se envolve em confusão no Havaí e é levado preso para a delegacia. No dia 30 de março, o ator foi preso depois de atacar um casal cantando em um bar de karaokê em Hilo. Miller supostamente xingou o casal e pegou o microfone de uma mulher de 23 anos enquanto ela cantava.

Os relatórios dessa prisão informaram que Miller atacou um homem de 32 anos jogando dardos no bar, o que levou a polícia a prender o ator. Miller foi acusado de conduta desordeira e foi libertado depois de pagar fiança de US$ 500.

Depois de pagar fiança, Miller supostamente teria invadido a residência do casal, invadido seu quarto enquanto dormiam e os ameaçou. Um relatório da polícia afirma que Ezra Miller disse a uma das vítimas: “Vou enterrar você e sua esposa vagabunda”, e depois roubou o passaporte da mulher e a carteira do homem. Um juiz no Havaí concedeu ao casal uma ordem de restrição temporária, que pode se tornar permanente em uma audiência no final deste mês.

Ezra Miller interpreta o ‘The Flash’ da DC Films e deve ter seu filme solo lançado no próximo ano, em 23 de junho, e é talvez o filme da DC mais esperado em anos, principalmente por causa do elenco em torno de Miller.

Além de seu papel no DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe), ele é um ator importante na franquia Animais Fantásticos, que está em cartaz nos cinemas atualmente com o terceiro filme: ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’. Ele interpreta Credence, também conhecido como Aurelius Dumbledore.