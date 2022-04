Este é o motivo pelo qual Isis Valverde foi impedida de entrar em restaurantes nos EUA

A atriz Isis Valverde foi impedida de entrar em um restaurante de um hotel de Los Angeles, nos Estados Unidos, por estar vestindo uma calça jeans rasgada.

Em seus stories no Instagram, Isis contou que chegou de viagem com algumas amigas e quis se alimentar. Além da calça jeans mais larga e com alguns rasgos, ela usava um boné e uma jaqueta de couro.

“Cheguei no restaurante, eu e minhas amigas, o cara olhou nossa roupa e falou que a gente não podia entrar, porque estava de jeans largo e que meu jeans estava rasgado. Barrou a gente no restaurante. Ele queria jeans ‘tight’ (apertado, na tradução para o português)”, disse a famosa em sua rede social.

Isis Valverde disse ainda que o funcionário foi grosseiro e criticou o hotel. “Acho que porque estava com boné, esse estilo. Não estava de salto alto, calça apertada ou vestido de gala, o cara não deixou a gente entrar. Foi horrível, me senti péssima”, revelou.

A atriz continuou: “Por causa de um jeans. Ele queria que eu usasse jeans apertado porque sou mulher, não posso usar jeans largo. Estou chocada. Não acreditei”.

Separação recente

Isis Valverde terminou recentemente o casamento com o empresário e modelo André Resende. Os dois são pais de Rael, hoje tem 3 anos de idade.

“Acho que está sendo de reinvenção. A gente está sempre ressignificando coisas da vida e acho que esse é um momento de ressignificação. Como eu sempre disse: termina uma fase para começar uma nova carreira, uma nova vida, uma nova história, um novo projeto? A vida é feita de ciclos e a gente tem que aceitar isso lindamente, de coração aberto, mesmo”, contou a atriz à revista Quem.

Ao falar sobre a possibilidade de um novo amor, Isis brincou com sobre candidatos e revelou estar focada em outras coisas. “Se você tiver o telefone deles, você me manda! (risos). Eu acabei de terminar um casamento de seis anos, estou focada no meu filho, sabe? Estou focada em outras coisas, na minha carreira, nos meus projetos”, disse.

