Entenda por que cena do casamento foi cortada da segunda temporada de ‘Bridgerton’

A segunda temporada de ‘Bridgerton’ já conquistou os espectadores desde a sua estreia em 25 de março, principalmente quando se fala do relacionamento entre Anthony (Jonathan Bailey) e a senhorita Kate Sharma (Simone Ashley), que de inimigos terminaram por assumir que estavam apaixonados um pelo outro no final da temporada.

Os dois se casaram no final, mas por que será que a série não mostrou este casamento? Ao invés de ver a cerimônia do casal como na primeira temporada com o duque e a duquesa, os espectadores já avançaram para seis meses após o casamento cancelado de Anthony e Edwina. Kate e Anthony são recém-casados. Chris Van Husen, criador de ‘Bridgerton’ respondeu a essa pergunta e explicou que tem algo a ver com o fim do relacionamento de Anthony e Edwina (Charithra Chandran).

“A Rainha patrocinou o casamento de Edwina e Anthony, e ela não faria isso duas vezes. Há também o vínculo de Kate e Edwina. Sua história de amor fraternal com Kate foi tão importante quanto a principal história de amor entre Anthony e Kate”, disse Van Dusen ao TVLine.

Chris Van Dusen esclareceu que a personagem de Edwina é muito mais desenvolvida na série do que no livro e, embora ela perdoe sua irmã, com certeza seria bem improvável que Edwina tenha comparecido ao casamento de sua irmã e seu ex-pretendente. “Nossa Edwina se torna uma personagem totalmente realizada no programa. Qualquer outra coisa a reduziria a ser um adereço”, ele explicou.

Simone Ashley revelou que o casal estará presente na temporada 3, ao Deadline: “Na 2ª temporada, houve muito empurrão e puxão entre Kate e Anthony, houve complicações com a família, e então eles se encontram no final. Acho que tudo está apenas começando. Eu gostaria de ver Kate na 3ª temporada e meio a esse círculo de amor juntos com Anthony. Acho que ambos merecem”.