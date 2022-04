Eliezer se considera um dos favoritos do público para ganhar o ‘BBB 22’

Eliezer, o último lollipoper do reality show, está na reta final do “BBB 22″ e após eliminar Gustavo, nesta terça-feira (19), o designer está se sentindo muito confiante.

Na madrugada desta quarta-feira (20), durante uma conversa com Paulo André, Eli levantou a possibilidade de ser um dos favoritos do público para vencer o “Big Brother Brasil 22″, que termina na próxima semana.

Eliezer segue disputando o prêmio do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Durante a conversa, PA citou que o designer poderia ser um dos campeões da temporada: “Acha que a galera já tem um campeão? Você acha que já?”, questionou o atleta. “Acho que já. Sim. Nessa altura do campeonato já tem”, confirmou o affair de Natália.

Em seguida, Paulo André, que também estava no paredão desta terça-feira (19), afirmou: “Pode ser você, Eli”. Aos risos, o anônimo considerou a afirmação do colega de confinamento: “Já pensou? Acho que pode acontecer o seguinte: Lá fora devem ter dois favoritos ao prêmio e acho que é isso”.

Douglas Silva, Eliezer e Pedro Scooby estão no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Vale lembrar que a confiança de Eliezer será testada mais uma vez no “BBB 22″. Após ser salvo pelo público, o carioca está em um novo paredão e pode sair da competição nesta quinta-feira (21), quando o Top 4 será formado.

Após a saída de Gustavo, uma nova prova do líder foi disputada pelos meninos do reality show da Globo e Paulo André foi o campeão da disputa. Com o resultado, o famoso colocou Arthur Aguiar no VIP e Eliezer no paredão. Além do lollipoper, Pedro Scooby, que foi o mais votado pela casa, e Douglas Silva, que ficou em último lugar na prova do líder, estão na berlinda.

Saída comemorada

A eliminação de Gustavo Marsengo surpreendeu os participantes que estão na reta final do “BBB 22″. Mas, fora da casa, ex-confinados celebraram a saída do “caçador de lollipopers” do programa da Globo.

Gustavo é eliminado do 'BBB 22' com 81,53% dos votos TV Globo (Reprodução)

Quem ficou feliz com a eliminação do affair de Laís foi Brunna Gonçalves, que também esteve no reality show e foi uma das primeiras vítimas do brother, que deixou a casa de vidro e votou na famosa com a justificativa de movimentar a casa.

Nesta terça-feira (19), a dançarina usou as redes sociais para mostrar o seu alívio: “O exterminador dos lolipopers saindo para um lolipoper com mais de 80% dos votos... Que delícia”, escreveu a famosa no Twitter.

