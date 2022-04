Anitta teve o clipe mais assistido do mundo no YouTube na última semana

Anitta segue fazendo história com “Envolver”. O clipe da música foi o mais assistido da última semana, conforme comunicado divulgado pelo YouTube na última terça-feira (19).

De acordo com a plataforma, o hit de Anitta chegou a 140 milhões de visualizações. Além disso, o vídeo está em alta há sete semanas no YouTube.

No início do mês, a cantora atingiu o primeiro lugar da Billboard Global 200 (Excl. US), principal ranking de mercado fonográfico estadunidense. Na Billboard Global 200, que inclui os dados dos EUA, a cantora chegou a ficar em segundo lugar.

Antes, no fim de março, ela também atingiu o primeiro lugar do Spotify Global, com a mesma música. “Envolver” foi lançada em novembro do ano passado, mas só no final do primeiro trimestre de 2022 se tornou um hit. A faixa faz parte de seu novo álbum, “Versions of Me”, lançado neste mês.

Apresentação no Coachella

Na última sexta-feira (15), Anitta e Pabllo Vittar se tornaram as primeiras brasileiras a participarem do Coachella, festival de música californiano.

A apresentação, realizada no fim de tarde, chamou a atenção da imprensa internacional. A imprensa estadunidense destacou o cuidado com o show, os cenários, a coreografia e a quantidade de gêneros musicais que Anitta performou.

Anitta chegou ao palco na garupa de uma moto - fazendo referência ao clipe “Vai Malandra” - e foi introduzida ao público por Snoop Dogg, com a música “Onda Diferente”, que também conta com os vocais de Ludmilla.

Além do rapper, Anitta ainda levou ao palco Saweetie, com quem cantou “Faking Love”, e Diplo, que dividiu o palco com a estrela brasileira ao longo de toda a terceira parte do show, focada em funk e eletrônica - como “Movimento da Sanfoninha” e “Bola Rebola”.

