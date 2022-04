Xuxa questiona fã em vídeo que viralizou: ‘tu não é bolsominion?’

Um vídeo que viralizou nesta segunda-feira (19) no TikTok mostra a apresentadora Xuxa questionando uma fã sobre seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

Embora a gravação tenha sido feita durante o Prêmio Multishow, em dezembro, somente agora ele começou a circular nas redes sociais.

Internautas acusam Xuxa de se recusar a tirar uma foto com sua fã, mas o vídeo não comprova isso. O diálogo que se segue tem um tom ácido - mas não há pedido de foto da mulher no vídeo.

“Ué, Tucca, vem falar comigo? Tu não é Bolsominion? Não odeia quem é contra Bolsonaro?”, questiona Xuxa. Tucca é uma fã das antigas da apresentadora.

“Eu falei isso pra alguém?”, rebate a mulher. Logo em seguida, se justifica: “Se alguém falou é porque estão querendo exatamente isso. Eu já vi até em grupos as pessoas falando isso. E eu falei: ‘Bom, eu respeito ela, sempre respeitei, e espero que ela respeite minha decisão”.

Xuxa tenta explicar seu posicionamento sobre o assunto. “Mas calma. Não é uma decisão apoiar uma pessoa...”, começa.

“Não quero nem discutir com você sobre isso...”, interrompe a fã.

“Uma pessoa que fica contra meu público...”, tenta continuar Xuxa. Para os internautas, essa fala está relacionada ao público LGBTQIA+ que a apresentadora tem.

“Eu não minto. Te respeito pra cacete. Tu sabe disso. Não quero discutir sobre isso”, encerra Tucca.

De acordo com a assessoria de Xuxa, em nota emitida ao portal da Jovem Pan, Xuxa não se recusou a tirar foto com Tucca. “Xuxa tirou, sim, foto com a fã”, informou.

Assista ao vídeo:

A apresentadora sempre deixou claro seu posicionamento contra o presidente Jair Bolsonaro. Ao longo da pandemia de covid-19, por exemplo, Xuxa fez diversas postagens com críticas à gestão do governo durante a crise sanitária.

