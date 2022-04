[SPOILER] Millie Bob Brown fala sobre Eleven e Joyce na nova temporada de ‘Stranger Things’

Se estamos ansiosos para a estreia da quarta temporada de ‘Stranger Things’? Com certeza! A nova temporada da série sucesso da Netflix será dividida em duas partes, com a primeira estreando dia 27 de maio. Veja o último trailer revelado pela Netflix. Lembrando que a segunda parte será lançada em 1º de julho.

Como sabemos, a terceira temporada terminou após a Batalha no Starcourt Mall, que resultou na separação dos nossos personagens principais. A família Byers, Joyce (Winona Ryder), Jonathan (Charlie Heaton) e Will (Noah Schnapp) e Eleven (Millie Bobby Brown) decidiram se afastar da cidade de Hawkins de uma vez por todas. Além disso, vimos também o destino do nosso corajoso chefe de polícia Jim Hopper (David Harbour) ficando “no ar”.

A quarta temporada se passa seis meses após os últimos acontecimentos e vai mostrar Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Nancy (Natalia Dyer) , Steve (Joe Keery), Robin (Maya Hawke) em pleno ensino médio. Enquanto Eleven e Will tentam se adaptar à nova escola.

Em uma entrevista recentemente divulgada pelo site de entretenimento Collider, Millie Bob Brown disse: “O que posso dizer é que sempre leva de volta ao Mundo Invertido e Eleven é obviamente um arco de personagem alto e esta temporada é incrível. Vocês definitivamente conseguem ver as coisas que estão questionando, obter respostas, o que é ótimo. Também foi muito bom para mim estar filmando isso e entender mais sobre o passado de Eleven, mas vocês vão mergulhar fundo nisso com certeza [na] temporada 4″.

A quarta temporada explorará ainda mais como Mike e Eleven lidam com seu romance de longa distância e também sobre as relações construídas entre Eleven e Joyce.

“Como você sabe, ela se muda com Joyce, Jonathan e Will, e naturalmente quando uma mulher está em sua vida, você se inspira nela, especialmente uma figura materna. Isso é algo que Eleven ainda não teve. Então, naturalmente, você verá esse relacionamento seguir sua progressão natural com certeza”, disse Millie Bob Brown.