Saiba como será o primeiro encontro de Jove e Juma no remake de ‘Pantanal’

As histórias de Juma Marruá (Alanis Gillen) e Jove Leôncio (Jesuíta Barbosa) finalmente se encontram na novela da Globo. Nesta terça-feira (19), o casal protagonista de “Pantanal” será visto junto pela primeira vez.

Como aconteceu no passado, a história de amor da novela será cheia de emoção e com direito a ameaças e espingarda em mãos. Em cenas que vão ao ar a partir desta terça-feira (19), Tadeu (José Loreto) conta para Jove (Jesuíta Barbosa) sobre Juma (Alanis Guillen), a menina da tapera, cuja mãe virava onça.

Tadeu (José Loreto) leva Jove (Jesuíta Barbosa) para conhecer Juma em "Pantanal" (Globo/João Miguel Júnior)

Mesmo com o mistério, o herdeiro de José Leôncio (Marcos Palmeira) leva a história como uma lenda da região, como se fosse uma crença popular sem fundamento, mas fica curioso em conhecer a jovem.

No capítulo de “Pantanal”, Tadeu e Tibério (Guito) contam com detalhes o que presenciaram em relação a Lúcio (Erom Cordeiro) e a morte de Maria Marruá (Juliana Paes), despertando ainda mais a curiosidade de Jove, que está determinado a voltar para o Rio de Janeiro, após algumas discussões com o pai.

Em “Pantanal”, Juma (Alanis Guillen) recebe Tadeu (José Loreto) e Jove (Jesuíta Barbosa) com uma espingarda (Globo/João Miguel Júnior)

Antes de partir, o jovem pede que Tadeu, seu meio-irmão, o leve até a tapera, um lugar que gostaria de conhecer antes de partir. Chegando perto, Tadeu sente medo e Jove acha estranho. Quando chegam, Juma os vê e corre para dentro de casa. De repente ela volta e os recebe com uma espingarda na mão e afirma que se eles derem mais um passo vai atirar em ambos.

O começo da história entre Juma Marruá e Jove não terá um clima de amor à primeira vista, mas eles vão se apaixonar ao longo do remake de Bruno Luperi. Tudo indica que o Velho do Rio (Osmar Prado) vai acabar dando um empurrãozinho.

Jove (Jesuíta Barbosa), Juma (Alanis Guillen) e Tadeu (José Loreto) em "Pantanal" (Globo/João Miguel Júnior)

O remake de “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi, baseado na novela original desenvolvida por Benedito Ruy Barbosa e exibida na extinta TV Manchete, em 1990.

