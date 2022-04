Saiba a verdade sobre Theo Sharpe e como ele pode mudar o destino de Eloise em ‘Bridgerton’

A segunda temporada de ‘Bridgerton’ traz bem mais do que romances apaixonantes, uma vez que, ao apresentar a família Sharma, o roteiro ilustra como são essenciais os valores de união familiar. Com toda a certeza, os espectadores ao conhecer os Featheringtons, os Bridgertons e as Sharmas encontram algo que os ligue a essas famílias.

A segunda temporada apresentou aos espectadores Theo Sharpe, interpretado por Calam Lynch (‘Beleza Negra’), o jovem aprendiz que conhece Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), enquanto esta busca desmascarar Lady Whistledown.

Os dois não começam exatamente com o pé direito e Theo trabalha na gráfica onde a redatora de escândalos vai toda semana. O personagem Theo Sharpe foi criado especificamente para a série e não aparece nos livros. No entanto, sua chegada ao elenco de ‘Bridgerton’ e seu relacionamento com Eloise foi uma ideia ousada.

Por sua vez, Eloise é uma das personagens favoritas dos fãs, com seu senso de humor e convicções inovadoras para a época. Ela realmente encantou o público desde o momento em que apareceu na tela.

Nesta segunda temporada, ela faz sua estréia na sociedade a contra gosto. Sua mãe alimenta a ideia de que um dia Eloise terá prazer em ir a bailes e dançar com possíveis pretendentes, enquanto a jovem deixa bem claro que pensa seriamente em se manter solteira, inclusive chega a perguntar à senhorita Kate Sharma (Simone Ashley) se essa decisão seria algo muito terrível.

A verdade é que Eloise sente aversão pelo mercado matrimonial e ainda não conheceu um homem digno de sua atenção e muito menos de seu amor. Até conhecer Theo, que lhe apresenta leituras em que a igualdade pode ter um lugar no relacionamento entre um homem e uma mulher, fazendo os dois gêneros compartilhar as mesmas ideias e causas.

Eloise assim navega por novos sentimentos confusos que nunca pensou que poderia ter e se torna muito mais relacionável.

A segunda temporada de ‘Bridgerton’ estreou dia 25 de março na Netflix e se mantém pela terceira semana consecutiva líder dos Top10 da plataforma.