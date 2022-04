Paolla Oliveira sobre os 40 anos: ‘a gente só tem crise quando não viveu a vida’

A atriz Paolla Oliveira completou 40 anos na última quinta-feira (14). O momento é de comemoração: além do aniversário, ela ainda reconhece todas as conquistas de sua fase atual.

“Novela prestes a estrear, rainha de bateria, vivendo um amor... E as pessoas ainda me perguntam se eu tive crise dos 40. A gente só completa 40 anos quando vive quatro décadas e isso é uma benção, uma dádiva. A gente só tem crise quando não viveu a vida”, disse a atriz, em entrevista à revista Quem.

Paolla acredita estar em seu melhor momento. “Não tenho nenhum saudosismo com os meus 20 anos. Sou muito do agora”, contou.

Além de todas as conquistas pessoais, este ano há um diferencial: por um acaso do destino, seu aniversário acontece pouco antes do Carnaval, festa muito importante para ela.

“Como que eu faço para comer bolo, beber e comemorar (risos)? Nunca tive um Carnaval depois do meu aniversário”, observou para a Quem.

Próxima novela

Paolla Oliveira estará na próxima novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela interpretará a protagonista da história, ao lado do ator Marcelo Serrado.

As primeiras gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

“Cara e Coragem” entra no ar após o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em maio. Nela, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) formam uma dupla de dublês publicitários.

Após serem demitidos, eles abrem um negócio no ramo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice, personagem de Taís Araújo.

A atriz está empolgada com sua nova personagem. Nas últimas semanas, vem compartilhando diversos momentos de bastidores com seus seguidores, como quando postou uma cena de ação com Marcelo Serrado, em vídeo, e também reuniu o elenco em um momento de descontração.

