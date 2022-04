‘Pantanal’: Velho do Rio e Madeleine vão se encontrar na segunda fase do remake

Personagens Velho do Rio e Madeleine de "Pantanal" (Reprodução)

Depois que deixou a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), Madeleine (Karine Teles) nunca mais voltou ao Pantanal. Mas, na segunda fase da novela de Bruno Luperi, a herdeira da família Novaes será vista em cenas com um importante personagem que vive rondando a região.

Entenda a história do Velho de Rio de 'Pantanal' (Foto: Divulgação/Globo)

Seguindo a história original, escrita por Benedito Ruy Barbosa, a mãe de Jove (Jesuíta Barbosa) vai encontrar o Velho do Rio (Osmar Prado), que é pai de seu ex-marido.

Vale lembrar que em 1990, quando a trama foi exibida na extinta TV Manchete, Madeleine morreu em um acidente de avião, já que a atriz Ittala Nandi, que era responsável pela personagem, deixou a novela antes do capítulo final, algo que não estava previsto na época.

Madeleine (Karine Teles) e Gustavo (Caco Ciocler) na segunda fase de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Na história original, ela sofreria um acidente de avião, mas não teria um fim trágico, sendo salva pelo Velho do Rio, que era feito por Cláudio Marzo. Na trama, Madeleine viveria um tempo com o sogro, que é o protetor da natureza, e começaria a mudar sua visão de mundo.

Agora, 32 anos depois, essa narrativa deverá ser contada no remake de “Pantanal”, já que a atriz Karine Teles não deixará o elenco da novela.

Juma e Jove se encontram

As histórias de Juma Marruá (Alanis Gillen) e Jove Leôncio (Jesuíta Barbosa) finalmente se encontram na novela da Globo. Nesta terça-feira (19), o casal protagonista de “Pantanal” será visto junto pela primeira vez.

Como aconteceu no passado, a história de amor da novela será cheia de emoção e com direito a ameaças e espingarda em mãos. Em cenas que vão ao ar a partir desta terça-feira (19), Tadeu (José Loreto) conta para Jove (Jesuíta Barbosa) sobre Juma (Alanis Guillen), a menina da tapera, cuja mãe virava onça.

Em “Pantanal”, Juma (Alanis Guillen) recebe Tadeu (José Loreto) e Jove (Jesuíta Barbosa) com uma espingarda (Globo/João Miguel Júnior)

No capítulo de “Pantanal”, Tadeu e Tibério (Guito) contam com detalhes o que presenciaram em relação a Lúcio (Erom Cordeiro) e a morte de Maria Marruá (Juliana Paes), despertando ainda mais a curiosidade de Jove, que está determinado a voltar para o Rio de Janeiro, após algumas discussões com o pai.

Jove (Jesuíta Barbosa), Juma (Alanis Guillen) e Tadeu (José Loreto) em "Pantanal" (Globo/João Miguel Júnior)

Antes de partir, o jovem pede que Tadeu, seu meio-irmão, o leve até a tapera, um lugar que gostaria de conhecer antes de partir. Chegando perto, Tadeu sente medo e Jove acha estranho. Quando chegam, Juma os vê e corre para dentro de casa. De repente ela volta e os recebe com uma espingarda na mão e afirma que se eles derem mais um passo vai atirar em ambos.

