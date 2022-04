‘Pantanal’: Jove foge de piadas homofóbicas e vive romance com mulheres

Jove (Jesuíta Barbosa) no remake da novela "Pantanal" (Globo/João Miguel Júnior)

Desde que foi ao encontro do pai, Jove (Jesuíta Barbosa) está sendo motivo de piadas e de homofobia no remake da novela “Pantanal”. Mas, a partir desta terça-feira (19), o personagem vai começar a calar os peões da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Tenório (Murilo Benício).

Como sabemos, Jove vai se envolver com três mulheres ao longo da trama de Bruno Luperi, sendo duas no Mato Grosso do Sul e, a partir desta terça (19), o herdeiro da família Leôncio vai se aproximar de Guta (Julia Dalavia) , filha de Tenório.

O relacionamento dos jovens, que viviam na cidade grande, vai enfurecer Tadeu (José Loreto), meio-irmão de Jove, e dar um freio nas piadas sobre a sexualidade do aspirante a fotógrafo.

Alcides (Juliano Cazarré), peão que tentou brigar com Jove na festa de Zé Leôncio, também ficará bravo ao saber que Guta foi pro rio com o jovem da cidade. Nas cenas desta terça-feira, o peão vai apelidar Jove de “frozô”, insinuando que o filho de Madeleine é gay.

Quem ficará mordido com este relacionamento é Tenório (Murilo Benício), pai da jovem, que pedirá que ela se case e restaure a honra da família. Mas, ela não vai se render às pressões do pai, já que sabe que ele tem uma vida fora do casamento.

Em "Pantanal", Alcides (Juliano Cazarré) confronta Jove (Jesuíta Barbosa) durante festa na fazenda (Divulgação/Globo)

Ainda no capítulo de hoje, Jove conhecerá Juma Marruá (Alanis Guillen), que será o seu verdadeiro amor no remake de “Pantanal”. A história deles não será um conto de fadas, já que a filha de Maria Marruá (Juliana Paes) não se relaciona bem com os homens, exceto o Velho do Rio (Osmar Prado).

Como aconteceu no passado, a história de amor da novela será cheia de emoção e com direito a ameaças e espingarda em mãos. Em cenas que vão ao ar a partir desta terça-feira (19), Tadeu (José Loreto) conta para Jove (Jesuíta Barbosa) sobre Juma (Alanis Guillen), a menina da tapera, cuja mãe virava onça.

Jove (Jesuíta Barbosa), Juma (Alanis Guillen) e Tadeu (José Loreto) em "Pantanal" (Globo/João Miguel Júnior)

No capítulo de “Pantanal”, Tadeu e Tibério (Guito) contam com detalhes o que presenciaram em relação a Lúcio (Erom Cordeiro) e a morte de Maria Marruá (Juliana Paes), despertando ainda mais a curiosidade de Jove, que está determinado a voltar para o Rio de Janeiro, após algumas discussões com o pai.

O remake de “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi, baseado na novela original desenvolvida por Benedito Ruy Barbosa e exibida na extinta TV Manchete, em 1990.

