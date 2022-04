Pabllo Vittar posta clique ao lado de Anitta no Coachella: ‘Inesquecível’

Pabllo Vittar posa ao lado de Anitta no Coachella Instagram (Reprodução)

Pabllo Vittar compartilhou em suas redes sociais um clique especial ao lado de Anitta. As cantoras se apresentaram no festival Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos, no último fim de semana.

Na imagem, as duas artistas aparecem abraçadas e visivelmente muito felizes no festival, que começou na sexta-feira passada (15) e teve seu primeiro final de semana prolongado de shows.

“Unforgettable [inesquecível, na tradução para o português] @coachella”, escreveu Pabllo em seu perfil no Instagram.

Além da foto com Anitta, Pabllo selecionou alguns outros registros marcantes da participação no evento, um dos mais relevantes do mundo da música.

Veja:

“Um grande kikiki”, comentou Anitta no post.

Mais comentários chamaram a atenção na publicação de Pabllo. “A foto de milhões”, “Ela é tudo”, “Popstar” e “Você é a maior do mundo” foram alguns deles.

Apresentações

Pabllo marcou presença na plateia do show do Anitta, na sexta-feira passada (15). Um dia depois, foi a vez dela subir ao palco, emocionar a plateia e se emocionar também. Ela se tornou a primeira drag queen a se apresentar no Coachella, fazendo história.

Anitta e Pabllo voltam a se apresentar no festival norte-americano no próximo final de semana.

‘Brabíssimas’, comenta Pedro Scooby

Os shows das divas viraram assunto até mesmo dentro da casa do “BBB 22″ neste fim de semana.

No último sábado (16), os brothers conversavam sobre as possíveis atrações da festa no reality show quando nome de Pabllo foi cogitado.

“Não acho que é a Pabllo [Vittar] porque acho que essa é a semana do Coachella”, disse Scooby e completou: “Porque lembro que estavam no line-up a Anitta e a Pabllo.”

O brother continuou: “Bizarro, não lembro de outro brasileiro que tenha cantado no Coachella”, disse o surfista, que completou: “Brabíssimas.”

LEIA TAMBÉM: