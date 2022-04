‘Obi-Wan Kenobi’: Ewan McGregor diz que usa a força na vida real

O ator Ewan McGregor viverá novamente seu papel Obi-Wan Kenobi em uma série limitada de seis episódios de mesmo nome para a Disney Plus. A última vez que o ator interpretou o personagem foi em ‘Star Wars: A Vingança do Sith’, de 2005.

A nova série do universo de Star Wars para a Disney Plus se passa cerca de 10 anos após o Episódio III de Star Wars, na qual Obi-Wan está escondido em Tatooine, ainda profundamente afetado pela Ordem 66 e pela queda de Anakin Skywalker. “Encontramos Obi-Wan no início de nossa história bastante arrebentado”, disse McGregor.

Em entrevista à CBR, quando perguntado se ele acena com as mãos para fingir usar a Força, o ator riu e respondeu: “Eu faço isso com portas!” Ele explicou ainda mais para a Entertainment Weekly, dizendo: “Eu gosto de fazer isso com portas automáticas apenas para minha própria diversão”.

“Eu sempre faço um pequeno movimento Jedi para as portas. Você sabe, como no supermercado ou algo assim quando estou levando meu carrinho para fora”, explicou ele rindo. “É sempre para meu próprio divertimento, porque me faz rir, mas ocasionalmente sou pego fazendo isso, e isso é meio embaraçoso. É difícil não fazer isso, não é? É divertido. certo, parece muito poderoso”, acrescentou McGregor.

Era desejo do escritor da série, Joby Harold, explorar o estado emocional de Obi-Wan Kenobi, partindo de alguém extremamente emotivo como o personagem pode ser visto na trilogia, interpretado por Ewan McGregor, para um Kenobi mais calmo e comedido, interpretado por Alec Guinness em ‘Star Wars: Uma Nova Esperança’. “Essa era a história que eu queria entender: o que aconteceu com Obi-Wan entre o cara que Ewan deu vida e o cara que Sir Alec Guinness trouxe à vida”, disse Harold.

Para McGregor, não foi tarefa fácil assumir o papel de Kenobi em uma produção que se passa entre ‘Star Wats: A Vingança do Sith’ e ‘Star Wars: Uma Nova Esperança’.

A série ‘Obi-Wan Kenobi’ estreia na Disney Plus em 25 de maio.