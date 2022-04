Mateus Solano se deita de conchinha com Vladimir Brichta no set de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ (Reprodução/Instagram)

Neste sábado (16), Mateus Solano compartilhou um vídeo em suas redes sociais gravado pelo ator Marcos Caruso. Nos bastidores de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, Vladimir Brichta e Mateus Solano estão deitados de conchinha em uma cama no set de filmagens.

Durante a gravação do vídeo, Marcos Caruso mira na câmera e diz em tom de brincadeira: “Abre o olho, Adriana”. Os artistas caíram na risada após a fala do ator. Vladimir Brichta é casado com a atriz Adriana Esteves, a eterna Carminha de ‘Avenida Brasil’.

Na legenda, o ator escreveu: “Bastidores de uma conchinha com que eu sonhava desde Kubanacan!”

Marcos Caruso, intérprete de Osvaldo em ‘Quanto Mais Vida, Melhor’, também já dividiu as telinhas com Adriana Esteves em ‘Avenida Brasil’ como Leleco, o pai de Tufão e sogro da vilã. Atualmente, parceiro de cena de Vladimir Brichta na trama das sete, Caruso mandou um recado para ex-colega de novela, Adriana, em tom de brincadeira.

Com a reta final de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’ prevista para acabar no mês de maio, o elenco tem compartilhada alguns dos registros feitos durante as últimas gravações do set. Ao não pouparem fotos e momentos nas redes sociais, os artistas têm mostrado que a amizade e companheirismo vai além das telinhas.

Atenção à fã de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’

Além do companheirismo com os colegas de cena, o elenco também colocou sua atenção nos fãs da trama.

Ao completar 19 anos no dia 31 de março, uma fã de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, Byanca Lopes, resolveu comemorar seu aniversário com um bolo temático da novela das sete.

A jovem chamou a atenção dos atores, que curtiram sua postagem e enviaram mensagens de carinho a ela, agradecendo a homenagem.

“A novela fez parte do meu comecinho de 2022 (risadas). Quando eu comecei a novela, ela já estava por volta do capítulo 70, então tive que maratonar tudo. Como eu estava de férias, assistia por volta de 4 capítulos por dia. Por isso, ela fez parte do meu ano, quando descobri que tinha passado na faculdade, eu estava vendo a novela. E de tanto assistir, minha mãe se interessou e começou a ver também (risadas). Agora virou uma coisa nossa, ao decorrer da semana eu assisto a novela daqui e ela assiste de lá, e no final de semana assistimos juntas.”, declarou Byanca.