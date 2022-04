Maísa apresenta ‘Altas Horas’ e entrevista Serginho Groisman e Caco Barcellos

Durante a transmissão do programa ‘Altas Horas’ na noite do sábado (16), Maísa tomou a frente da condução e passou a entrevistar os convidados, inclusive até o próprio apresentador. Serginho Groisman teria pedido para que a artista se levantasse e a apresentasse seu show como uma forma de improviso.

“Adorei quando você tinha um programa de entrevistas”, disse Serginho à Maísa.

“Você gostou?”, questionou a apresentadora de forma animada. Serginho prontamente respondeu que havia gostado muito da fase de Maísa em seu programa, que foi transmitido no SBT.

O apresentador do ‘Altas Horas’ pediu para que a artista ficasse de pé e entrevistasse as pessoas ao seu redor. Maísa mostrou um jogo de cintura rápido e tomou a frente do programa de forma natural, sendo elogiada por diversos internautas.

No posto de apresentadora, Maísa perguntou a Serginho: “O que você gostaria de ver na próxima geração de apresentadores?”

O apresentador respondeu que gostaria de ver pessoas como a própria Maísa, arrancando um sorriso da jovem. “Queria pessoas como você, que do nada conseguem perceber e captar as coisas que estão acontecendo aqui”, disse ele.

Maísa na frente do ‘Altas Horas’

Ao emendar no assunto de apresentar programas e realizar entrevistas, Maísa direcionou sua próxima pergunta a Caco Barcellos, um dos jornalistas consagrados da Globo. A artista se referiu a ele como lenda viva.

Ao ser questionado sobre qual foi a coisa mais esquecível que já disseram a ele, Caco deu alguns exemplos das histórias pelas quais teve a oportunidade de conhecer. “Acho que todo dia é uma oportunidade incrível de você aprender com a história dos outros.”

Ao falar sobre nunca ter respondido sobre onde quer chegar, Maísa revelou que não quer parar, além de ter vontade de conhecer coisas e pessoas novas, sem se limitar. A artista foi aplaudida no programa após sua desenvoltura espontânea em relação à dinâmica de apresentar aquele momento do programa.