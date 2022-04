Galo aparece no programa da Ana Maria Braga e deixa Lourinho com ciúme; entenda

O “Mais Você” recebeu nessa terça-feira (19) mais um fantoche, desta vez um galo. A “ave”, contudo, não será presença constante no matinal comandado por Ana Maria Braga. Isso porque o boneco apenas acompanhou o convidado do dia, o jornalista Chico Pinheiro, aos estúdios. O mascote faz em referência ao Atlético-MG, time para o qual o apresentador do “Bom Dia Brasil” torce.

O boneco causou um certo ciúme ao Lourinho, que assumiu oficialmente o posto que era do pai, Louro José, ontem. “Esse seu galo é bonito, hein?”, elogiou Ana Maria. “Ele veio assim em sinal de paz, porque eu sei que o Louro está com um pouco de ciúme. Eles são primos”, brincou Chico.

O galo, contudo, quis alfinetar Lourinho. “Queria dizer uma coisa para vocês, viu? Eu sou o filho do Louro José”. O neto de Ana Maria retrucou: “Pode parar. Virou festa da uva esse lugar. Não me mata de susto, pelo amor de Deus. Apareceu coelho, Louro Mano... Só faltou meu pai ter passeado no galinheiro também”.

Nome ainda não revelado

Após um “teste de DNA” confirmar que Lourinho é o filho legítimo de Louro José, Ana Maria lançou um pedido aos telespectadores: que a ajudassem a escolher o nome artístico do nome integrante da atração da TV Globo.

Uma votação foi aberta na semana passada no site do Gshow e três opções foram dadas: Louro Mané, Louro Júnior ou Lourito.

Filho de Louro José aguarda 'batismo' no 'Mais Você' (Mauricio Fidalgo)

Na semana passada, a famosa tinha prometido revelar o resultado na segunda-feira (18), mas com o andamento do café da manhã com o eliminado do “BBB 22″, a promessa não foi cumprida. Hoje, com a participação de Chico Pinheiro, o mistério seguiu, e a “ave” ainda aguarda pelo batismo.

Fato é que quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. A enquete já foi encerrada. Resta, agora, aguardar.

