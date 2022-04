“Foi ótimo”, disse príncipe Harry sobre encontro com a Rainha

O príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle estiveram na Holanda para a abertura dos Jogos Invictus, um evento criado e apoiado por Harry desde 2014. O casal aproveitou para ir ao Reino Unido se encontrar com a Rainha Elizabeth II e outros membros da realeza. Sobre o reencontro com a avó, o príncipe Harry disse: “Foi ótimo vê-la. Tenho certeza que ela adoraria estar aqui se pudesse”.

Esta foi a primeira vez que Meghan e Harry voltaram ao Reino Unido juntos após a saída de ambos da Coroa, quando deixaram seus papéis como membros seniores da realeza no início de 2020. Na semana passada, um porta-voz do casal confirmou que eles fizeram uma parada no Reino Unido para visitar a Rainha Elizabeth II no Castelo de Windsor.

Segundo disse o príncipe Harry na abertura dos Jogos Invictus, ele e a Rainha conversaram sobre mais uma edição do evento: “Ela tinha muitas mensagens para a equipe do Reino Unido, que já passei para a maioria deles”.

Veja também: Meghan leva maquiador das estrelas para viagem à Europa

Insegurança

Meghan e Harry enfrentam uma briga na Justiça britânica para conseguir viajar ao Reino Unido com mais frequência. No início de fevereiro, o príncipe Harry e seus advogados ingressaram uma ação contra o Ministério do Interior britânico.

O duque de Sussex pede que o ministério arque com as despesas e providencie proteção policial para ele, para Meghan Markle e para seus filhos quando viajar ao Reino Unido. A advogada de Harry, Shaheed Fatima, disse que ele e Meghan gostariam de levar seus filhos para o Reino Unido esporadicamente, mas afirmou também que trata-se de uma viagem muito perigosa.

Harry argumenta que sua equipe de segurança privada americana não tem jurisdição no exterior ou acesso ao serviço de inteligência do Reino Unido, tornando uma viagem de sua família ao seu país algo extremamente perigoso.