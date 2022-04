Felipe Neto posta foto com Neymar, diz que estava enganado sobre jogador e web reage

Uma imagem pegou de surpresa os usuários das redes sociais nesta terça-feira (19). Felipe Neto posou ao lado de Neymar após acompanhar um jogo do Paris Saint-Germain.

No Twitter, o youtuber, que está de férias na Europa, escreveu: “Noite mágica. Tá maluco. Como eu estou feliz de saber que estava errado sobre você”.

Felipe Neto e Neymar têm um histórico de desentendimentos nas redes sociais. O influenciador já chegou a cobrar, por exemplo, um posicionamento do craque sobre atos de racismo.

Acontece que, nas últimas semanas, o influenciador ficou bem doente durante sua viagem e recebeu ajuda de Neymar e do irmão do jogador. Assim, ao que parece, os problemas entre os dois ficaram para trás.

Nas redes sociais, a reconciliação de Felipe Neto e Neymar chamou a atenção e rendeu comentários. Confira alguns deles:

kkkkkkkkkkkkkkkkk neymar e felipe neto 📸 pic.twitter.com/50MSdK3Fiw — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) April 18, 2022

Felipe Neto amigo do Neymar é o rolê mais aleatório de todes — ele 🔥 (@elegas027) April 19, 2022

Acho que lá em Paris deu pro Felipe neto esquecer que o Neymar é meio que Bolsonaro né. — thiago (@rapeleirofla) April 19, 2022

Felipe Neto e Neymar virando amigos, Anitta e Ludmilla se entendendo, Bruna Marquezine na DC, pra melhorar agora só falta o fora Bolsonaro — math. (@micahdorado) April 18, 2022

Foto aleatória para começar o dia. pic.twitter.com/QtVJYaPFJh — Futmais (@futtmais) April 18, 2022

felipe neto esta MUITO neymartizado.



a gente te entrnde felipe, é dificil resistir ao homem. pic.twitter.com/jvZGULla5u — neymar sincero 🇧🇷 (@neyjrsincero) April 18, 2022

Tentou fretar avião

Por conta de sua doença - uma forte gripe - Felipe Neto postou em suas redes sociais no começo do mês que estava tentando fretar um avião para voltar ao Brasil. O influencer chegou a pensar que estava com covid-19, mas testou negativo e foi diagnosticado com influenza.

Felipe Neto aproveitou para fazer um desabafo sobre a dificuldade de atendimento médico na Europa tanto no sistema público de saúde quanto no privado e exaltou o SUS.

“Não estou melhor. Torçam por mim. Estou tentando um voo privado pra voltar ao Brasil. A situação aqui na França é uma lástima. Os hospitais privados são ruins, os públicos você fica horas e horas pra fazer uma consulta simples. Os remédios disponíveis são péssimos, até dipirona é proibida aqui! Quero minha casa.”

O youtuber falou ainda sobre a vacina: “Quero deixar aqui registrada a importância da vacina. Se com as três doses eu estou nesse estado, imagina o que teria acontecido se eu não tivesse nenhuma. Obrigado, ciência!”

