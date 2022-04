Família de DG já tem planos para os dois carros que o brother ganhou no BBB 22

Douglas Silva foi o primeiro líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Enquanto alguns familiares especulam sobre quem vai levar o grande prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB 22, cuja final está próxima, outros fazem planos para os prêmios conquistados pelos brothers durante o programa.

A mulher do Douglas Silva, o DG, revelou que já sabe o que vai fazer com os dois carros e um ano de aluguel grátis que o brother ganhou nesta edição.

A psicóloga Carol Samarão revelou que os prêmios vieram em boa hora. “Ele ter ganhado esses prêmios já deu um alívio para a gente. Quem não quer? E estávamos sem. Com a pandemia e as restrições, não havia tanta gravação. E (a crise) afetou muita gente, né? Tivemos que nos desfazer do carro que tínhamos. E justamente ele levou dois! É Deus mesmo”, contou.

Carol disse que ainda não sabe o que farão com o segundo carro. “Eu quero o carro, né? Com duas crianças, fica mais tranquilo. Aí não preciso depender de transporte de aplicativo. Vamos ver como vai ficar o preço da gasolina também”, disse

Com o prêmio do aluguel grátis, a família, que pretendia se mudar, deve usar para antecipar a mudança. “Temos casa própria, mas há um tempo queríamos nos mudar. Com esse prêmio de um ano de aluguel que ele ganhou, poderemos antecipar a mudança e deixar para vender sem tanta pressa”, disse a mãe de Maria Flor, 10 anos, e Morena, de 1 ano.

LEIA TAMBÉM: Boninho anuncia pegadinha com participantes do ‘BBB 22′ nesta terça-feira; entenda

Carol disse ainda que tem planos de alugar uma sala e continuar atendendo como psicóloga e dar palestras. “As pessoas dizem que falo bem. São muitos planos, mas para isso preciso estar com a cabeça mais relaxada para conseguir me dedicar”, completou.

Faltando apenas uma semana para acabar o programa, DG já está no top 5, já que escapou do paredão desta terça-feira. Haverá ainda uma última prova de liderança, onde Douglas pode aumentar sua lista de prêmios, e depois é o paredão final do dia 26, que vale R$ 1,5 milhão.