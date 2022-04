Extubado, Rodrigo Mussi fica agitado e tenta deixar leito de UTI

O ex-BBB Rodrigo Mussi teve seu processo de extubação concluído e ficou bastante agitado na última segunda-feira (18), segundo o último boletim divulgado pela equipe. Ele chegou a tentar sair do leito da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas, em São Paulo, e foi preciso aumentar sua sedação para que ele se acalmasse.

De acordo com as informações, o estado de saúde do gerente comercial ainda é delicado e os médicos devem submetê-lo a exames para analisar o pulmão, devido ao acúmulo de catarro e tosse.

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, também usou as próprias redes sociais para dar mais detalhes sobre o quadro de saúde. “Hoje, Rodrigo estava mais agitado, isso atrapalha bastante a questão neurológica dele, que segue na UTI. Ele teve que ser medicado por essa agitação, tentou sair da cama, quer ir embora. Ele está com bastante catarro também, tossindo bastante. Então, [os médicos] vão fazer uma radiografia para saber como está essa questão pulmonar”, pontuou em uma sequência de vídeos.

Segundo Diogo, Rodrigo “ainda apresenta confusão [mental], mistura realidade com confusão”. De acordo com o familiar, esse comportamento é “absolutamente normal”.

“Rodrigo está bem, fiz uma videoconferência com ele. Mandei beijo, ele mandou de volta, sorriu. Percebi que ele estava mais cansado por causa da medicação de hoje. Amanhã é outro dia, é um dia de mais recuperação, mais melhora e assim que a gente espera”, completou.

O acidente

Rodrigo Mussi, de 36 anos, estava em um carro por aplicativo quando o veículo se chocou contra um caminhão na Marginal Pinheiros, na capital paulista.

Carro de aplicativo que levava o ex-bbb no dia do acidente (Reprodução)

O motorista disse que “provavelmente” cochilou ao volante. “Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente”, disse Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia SP, da Globo. Ele usava cinto de segurança no momento do acidente e não se feriu.

Já o ex-brother estava sem o equipamento de proteção e sofreu múltiplas lesões, incluindo traumatismo craniano e duas fraturas expostas na perna.

