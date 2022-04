Ex-BBB Juliette Freire reflete sobre um ano de fama: ‘Saudade da tranquilidade’

Considerada um dos maiores fenômenos do “Big Brother Brasil”, Juliette Freire nunca imaginou que seria famosa e teria que conviver com inúmeros fãs, e, quase um ano após o fim da sua edição, a ex-maquiadora revelou que precisou passar por um psicólogo para entender como seria sua vida após vencer 21ª temporada do reality show da Globo.

“Muitas vezes eu gostaria de voltar a ser a pessoa que eu era antes. Eu tenho saudade de ter a tranquilidade que eu tinha antes”, revelou a cantora para o apresentador Luciano Huck, durante uma entrevista no “Domingão com Huck”.

Juliette Freire e Luciano Huck durante as gravações do "Domingão com Huck", na Globo (Reprodução/Globo)

Sempre amigável com os fãs, Juliette levou um tempo para se acostumar com o carinho das pessoas, já que dentro do “BBB 21″ ela não tinha a verdadeira noção de ter se tornado uma celebridade: “Eu me assustava muito com o caos, com um monte de gente, barulho, eu queria ouvir cada um, mas não dava, porque tinham 10, 20, todos falando ao mesmo tempo, me deixava agoniada. Agora não, agora o segurança organiza, eu posso falar com um por um”, contou a cantora.

Ela ainda disse que quando saiu do programa da Globo tinha medo de falar com as pessoas: “Tenho receio de usar uma palavra errada. Eu me assusto com o poder da minha opinião e as consequências dela”, falou a famosa ao jornal Extra.

Segundo Juliette, sua rotina mudou muito, já que atualmente ela vive entre gravações, sessões de foto e convívio com os fãs. Em entrevista à Vogue, seis meses após deixar o “BBB 21″, ela deixou claro que não mudará seu jeito de ser por causa da fama: “Não entrei em um reality show para me tornar escrava de nada, para mudar quem sou. Não sou um produto ou um objeto. Sei que essa vida nos direciona para isso, mas luto diariamente para que não aconteça”.

Juliette Freire vence o "BBB 21", que chegou ao fim no dia 4 de maio (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Xuxa questiona fã em vídeo que viralizou: ‘tu não é bolsominion?’

Vale lembrar que durante sua permanência no reality show, Juliette Freire afirmava que estava no programa para mudar a realidade de sua família, mas acabou saindo do anonimato para a fama, tornando-se amiga de inúmeros famosos, como a cantora Anitta, e vivendo em um grande tornado de sensações.

Segundo a paraibana, durante os seus primeiros meses como celebridade, foi preciso enfrentar crises de ansiedade e pressões por causa de sua agenda apertada.

Reprodução/Instagram

“Se eu pudesse real, eu isolaria os sentimentos de tudo que passei e viveria só a parte mágica, da alegria, de gravar, ainda estou misturando as coisas. Foi tudo muito rápido, algumas coisas que eu tinha medo da vida eu enfrentei de uma forma muito rápida, eu perdi o chão, eu não sabia lidar”, declarou, em entrevista ao canal do Hugo Gloss em maio.

LEIA TAMBÉM: ‘Pantanal’: Jove foge de piadas homofóbicas e vive romance com mulheres