Conheça a ‘vovó fitness’ que treina 8 horas por dia e impressiona jovens

Chegar aos 53 anos de idade com o corpo saudável e em forma não é impossível. A prova disso é Andrea Sunshine, mulher de Londres, que malha no mínimo três horas por dia. Como resultado de tanto trabalho duro, Sunshine reflete um resultado incrível em seu corpo. Informações são do The Sun.

Ao Jam Press, Sunshine revelou que começa suas sessões de treino com uma hora de cardio antes de pegas os pesos. Método é descrito por ela como visitar a “Disneylândia”. A mulher que já tem netos, possui dos filhos e atualmente está solteira.

Veja mais: Sexo de bebê é revelado em jogo do Super Mario e viraliza na internet

Andrea é conhecida por às vezes passar cerca de oito horas na academia. A mulher também já participou de competições físicas com mulheres de metade da sua idade, mostrando que todo o seu esforço não está sendo em vão.

Declarações de Sunshine sobre sua rotina

“As pessoas me chamam de fera”, contou ela, acrescentando que terminou entre as cinco primeiras. ‘’Os jovens têm uma queda por mulheres maduras bonitas, então eu sou atingida o tempo todo. Há todos os tipos de idades, há até alguns abaixo de 25 anos, mas a maioria tem entre 30 e 35 anos.

De acordo com Sunshine, ela não gosta de atenção enquanto realiza seus exercícios, pois odeia ser incomodada. Contudo, ela não se importa em ser chamada de “vovó fitness”, pois considera essa sua melhor forma.

“Existe um estigma de que com o avançar da idade as mulheres devem se dedicar apenas a cuidar da casa e da família”, contou. “É possível fazer as duas coisas”

Sunshine, que possui dupla nacionalidade holandesa-brasileira, adere uma dieta saudável contemplada em brócolis todos os dias com outros vegetais e proteína, chegando até mesmo a 3.500 calorias. A mulher evita vegetais doces e não usa sal e óleo em seus preparos.

Treinadora profissional de atletismo e fisiculturista, com 53 anos, não apenas ensina exercícios físicos, mas também é uma defensora da terapia espiritual.