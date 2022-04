Boninho anuncia pegadinha com participantes do ‘BBB 22′ nesta terça-feira; entenda

Boninho preparou uma pegadinha com os sobreviventes do “BBB 22″ para esta terça-feira (19). Em um vídeo publicado no início desta madrugada em suas redes sociais, ele anunciou que vai “trolar” mais um pouquinho os moradores da casa mais vigiada do Brasil e explicou como.

O diretor disse que pedirá que todos coloquem suas malas na despensa, assim como os emparedados costumam fazer em dia de eliminação. Por quê? Segundo ele, só para que o público se divirta mesmo.

Veja:

A brincadeira acontece após os brothers desconfiarem do jogo da discórdia de ontem. Sem consequências, a dinâmica despertou especulações.

O jogo funcionou da seguinte forma: os emparedados da semana tinham de falar quem gostariam de ver em seus lugares na berlinda. Em seguida, os tais substitutos precisavam dizer os motivos para a eliminação de quem queria puxá-los ao paredão.

Considerações feitas, o apresentador Tadeu Schmidt encerrou a dinâmica, e os confinados ficaram sem acreditar quer era só aquilo e nada mais.

Gustavo atentou para o fato de Tadeu estar anotando algo em um papel enquanto o jogo rolava. “Ele estava desenhando, eu percebi os traços dele. Estava desenhando um bonequinho, uma nuvenzinha”, brincou Gustavo.

“O que será que vai rolar? Só isso? Não é possível”, disse Arthur Aguiar.

“A gente fica falando da anotação, ele pode estar blefando”, considerou Paulo André.

“Tem alguma coisa aí”, acrescentou Pedro Scooby.

Tadeu revela mistério nas redes sociais

O comandante do reality show resolveu matar a curiosidade - pelo menos do público - e usou as redes sociais para revelar o que tanto escrevia durante o jogo da discórdia.

“Exclusivo! Fotógrafo revela o que Tadeu Schmidt anotava, durante o jogo da discórdia! E a brincadeira ainda não acabou, não é Boninho?”, brincou Tadeu na legenda de seu post no Instagram. Tratava-se, apenas do desenho de uma paisagem - uma casinha, uma árvore e uma nuvem.

