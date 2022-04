‘BBB 22′: Sem consequências, jogo da discórdia deixar brothers confusos

O jogo da discórdia da última segunda-feira (18) do “BBB 22″ causou estranhamento aos brothers por ser “light” demais.

A dinâmica funcionou da seguinte forma: os emparedados da semana tinham de falar quem gostariam de ver em seus lugares na berlinda. Em seguida, os tais substitutos precisavam dizer os motivos para a eliminação de quem queria puxá-los ao paredão.

Considerações feitas, o apresentador Tadeu Schmidt encerrou a dinâmica, e os confinados ficaram sem acreditar quer era só aquilo e nada mais.

Gustavo atentou para o fato de Tadeu estar anotando algo em um papel enquanto o jogo rolava. “Ele estava desenhando, eu percebi os traços dele. Estava desenhando um bonequinho, uma nuvenzinha”, brincou Gustavo.

“O que será que vai rolar? Só isso? Não é possível”, disse Arthur Aguiar.

“A gente fica falando da anotação, ele pode estar blefando”, considerou Paulo André.

“Tem alguma coisa aí”, acrescentou Pedro Scooby.

Tadeu e o fim do mistério

O comandante do reality show resolveu matar a curiosidade - pelo menos do público - e usou as redes sociais para revelar o que tanto escrevia durante o jogo da discórdia.

“Exclusivo! Fotógrafo revela o que Tadeu Schmidt anotava, durante o jogo da discórdia! E a brincadeira ainda não acabou, não é Boninho?”, brincou Tadeu na legenda de seu post no Instagram. Tratava-se, apenas do desenho de uma paisagem - uma casinha, uma árvore e uma nuvem.

Confira:

Paredão

Eliezer, Gustavo e PA formam o 15º paredão do “BBB 22″, que acontece nesta noite.

No último domingo (17), Jessi deixou a casa com 63,63% dos votos. Arthur ficou com 28,54%, Douglas Silva com 5,91% e Eliezer 1,92%, deixando seis homens na reta final pela primeira vez na história do programa. Em seguida, aconteceu a prova do líder e, também, a formação de um novo paredão.

Em um jogo de tabuleiro, os participantes ficaram em carrinhos que corresponderam ao número de casas que eles deveriam andar. Quem tirasse o X permaneceria onde estava. Scooby venceu a prova e além de ser líder, levou os R$ 11 mil acumulados em seu cartão mais R$ 10 mil e um ano de seguro auto.

Meninos participam da prova do líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

O surfista votou então em Eliezer, e os outro cinco participantes foram ao confessionário escolher mais alguém para a berlinda. Gustavo foi o mais votado pelos meninos e puxou Paulo André.

