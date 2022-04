Arthur Aguiar lamenta falta de importante aliado na reta final do ‘BBB 22’

Arthur Aguiar voltou a refletir sobre a reta final do “BBB 22″ e, nesta segunda-feira (18), o famoso lembrou dos participantes já eliminados e falou de um grande amigo do confinamento.

Em conversa com Eliezer, o ator lamentou a falta de Tiago Abravanel no reality show da Globo: “Nossa, queria muito que ele estivesse aqui na reta final. Eu realmente acho que ele poderia ter chegado”, começou o confinado, que segue se sentindo sem grandes aliados no “BBB 22″.

Tiago Abravanel e Arthur Aguiar eram aliados no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Arthur Aguiar também reforçou que o neto de Silvio Santos tinha grandes chances de ser acolhido pelo público como o grande vencedor da 22º temporada: “Eu acho que ele não devia ter desistido, primeiro que eu acho que ele não saia naquele Paredão e outra, eu acho que ele não teria saído assim”.

Vale lembrar que Tiago Abravanel abandonou o reality show da Globo após apertar o botão da desistência, o que abalou muito o marido de Maíra Cardi, já que ambos tinham uma aliança forte.

Eliezer e Arthur Aguiar conversam na área externa da casa do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Nova pegadinha

Boninho, diretor de entretenimento da Globo, preparou uma pegadinha com os sobreviventes do “Big Brother Brasil 22″ para esta terça-feira (19). Em um vídeo publicado no início desta madrugada em suas redes sociais, ele anunciou que vai “trolar” mais um pouquinho os moradores da casa mais vigiada do Brasil e explicou como.

O diretor disse que pedirá que todos coloquem suas malas na despensa, assim como os emparedados costumam fazer em dia de eliminação. Por quê? Segundo ele, só para que o público se divirta mesmo.

Boninho, diretor da Globo, na casa do "BBB" (Reprodução/Globo)

A brincadeira acontece após os brothers desconfiarem do jogo da discórdia desta segunda-feira (18). Sem consequências, a dinâmica despertou especulações.

O jogo funcionou da seguinte forma: os emparedados da semana tinham de falar quem gostariam de ver em seus lugares na berlinda. Em seguida, os tais substitutos precisavam dizer os motivos para a eliminação de quem queria puxá-los ao paredão.

