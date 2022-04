Amin Khader fala sobre sonho que perseguia: “Realizei o desejo ter o nariz igual do Luan Santana”

O apresentador e humorista Amin Khader, de 66 anos, estava internado em um hospital particular em Copacabana, na Zona Sul do Rio, após realizar mais um procedimento estético. Com algumas cirurgias plásticas no histórico, este seria o quarto procedimento do artista.

No mês de janeiro, Amin Khader teria realizado outro procedimento estético no nariz, contudo não gostou do resultado. Com sua quarta cirurgia, o humorista comemora o processo que dará forma a seu novo nariz.

“Realizei o sonho de ter o nariz igual ao do Luan Santana. O meu era torto, e eu não gostava”, declarou o apresentador. “Depois de quatro plásticas no nariz, e só agora o dr. Édio Cavallarro vai conseguir o meu nariz”, celebrou o artista.

Histórico de cirurgias do apresentador

Em entrevista à revista Quem em dezembro de 2019, Amin havia revelado que tinha o desejo de mudar o pescoço o ‘bigode chinês’.

“Eu já sou um senhor! Me incomodava um pouco o meu pescoço e o bigode chinês”. Contou o humorista na época. “Dr. Paulo só libera 48 horas depois. Entrei na segunda, fui operado na terça e fiquei quarta e quinta lá. O médico já vai me liberar da atadura, mas não posso mastigar nada sólido durante 15 dias. Só posso comer comida pastosa. E vou ter que ficar sem correr durante dois meses.”

Em 2019, o artista comentou sobre seu processo cirúrgico:

“Já fiz duas vezes no nariz. Agora ele levantou a pontinha do meu nariz. Ele tirou uma cartilagem de trás da minha orelha para levantar o nariz. Não fiz harmonização facial. Ele tirou gordura das minhas costas e enxertou no meu rosto. A gordura foi tratada e enxertada no meu rosto. O Dr. Paulo é maravilhoso! Fui muito bem indicado para fazer.